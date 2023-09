Jeux asiatiques 2023 : Neeraj Chopra a mal à concourir malgré une blessure persistante à l’aine

L’année 2023 a été très difficile pour le lanceur de javelot olympique et champion du monde indien Neeraj Chopra, qui a concouru tout au long de l’année en raison d’une blessure à l’aine.

Mais cela lui a également appris une leçon importante : comment gérer les blessures et concourir au plus haut niveau. Cette année, Neeraj Chopra a raté quelques compétitions mais a participé et remporté la plus grande, le Championnat du monde d’athlétisme à Budapest, en Hongrie, où il a remporté sa première médaille d’or aux Championnats du monde.

« L’année a vraiment été difficile pour moi, car j’ai toujours souffert d’un problème à l’aine. Mais j’ai appris à gérer ma blessure, à gérer mon corps et à me préparer pour les événements majeurs. En tant qu’athlète, je dois être prêt à faire face à une blessure, nous participons avec quelques reproches à chaque fois. Mais cette année, j’ai appris que je dois être prêt à affronter chaque situation, à chaque défi et faire de mon mieux dans cette situation. Ce sont les choses que j’ai apprises cette année », a déclaré Chopra aux médias en visite au village d’athlétisme des Jeux asiatiques à Hangzhou samedi.

Chopra, champion olympique et champion du monde en titre du lancer du javelot, a déclaré qu’il se trouvait dans un espace idéal mentalement et physiquement pour les prochains Jeux asiatiques.

«J’ai souffert de blessures tout au long de l’année à cause desquelles je n’ai pas pu participer à quelques compétitions. Mais je suis satisfait de ma performance globale cette saison puisque l’objectif était de remporter la médaille d’or aux Championnats du monde, ce que j’ai réussi à remporter cette année. Ma performance n’a pas été excellente lors de la finale de la Diamond League à Eugene, aux États-Unis, mais je suis maintenant prêt pour les Jeux asiatiques. Je vais essayer de faire de mon mieux ici », a déclaré Chopra.

L’Indien a des antécédents de blessures. L’année dernière, il a raté les Jeux du Commonwealth à Birmingham, où il était le champion en titre après avoir remporté la médaille d’or à Gold Coast en 2018. En 2019, il a subi une opération au coude qui l’a mis à l’écart pendant toute la saison. En 2016, il a été absent pendant trois mois après s’être blessé au dos en avril.

Il a déclaré que les blessures ont un plus grand impact sur les performances d’un lanceur de javelot et que son objectif tout au long de l’année était donc de rester en forme et de gérer ses ennuis.

« Le lancer du javelot est un sport très technique et donc même une légère contracture musculaire impacte la technique. Mon corps lui-même me dit que le but est toujours de faire face à ce défi directement et de faire de mon mieux dans de telles situations », a déclaré Chopra.

Le joueur de 25 ans originaire de l’Haryana a déclaré qu’il avait visité le stade et la piste vendredi et qu’il l’avait trouvé bien. Il a dit que c’était un grand stade et que ce qui l’avait réconforté était que le stade olympique de Hangzhou était bondé. « C’était très agréable de voir que les gens étaient venus regarder l’athlétisme et je pense que cela encourage les athlètes quand on a un stade plein. J’ai hâte de jouer dans ce stade. Les autres installations du village sont toutes très agréables », a déclaré Chopra.

Chopra est le champion en titre des Jeux asiatiques, après avoir remporté la médaille d’or à Jakarta en 2018.

Son entraîneur Klaus Bartonietz a déclaré que Neeraj était bien préparé pour les Jeux asiatiques et qu’il l’attendait avec impatience. « Il a eu un bon entraînement avant et après la finale de la Diamond League et fera de son mieux aux Jeux asiatiques. Il franchira certainement la barre des 90 mètres», a déclaré l’expert allemand.

