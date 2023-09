Jeux asiatiques 2023, mises à jour en direct du 28 septembre : Roshibina Devi Naorem vise l’or et une équipe de football prête à affronter l’Arabie saoudite

En savoir plus

L’Indienne Roshibina Devi Naorem participera à la finale du Wushu féminin des 60 kg. Elle est déjà assurée de remporter l’argent mais elle voudrait remporter l’or. Le 800 m nage libre masculin verra Aryan Nehra et Kushagra Rawat se battre pour les places sur le podium.

Au total, l’Inde peut ajouter cinq médailles supplémentaires à son palmarès. Après la quatrième journée, la Chine, pays hôte, occupe la première place du classement avec 140 médailles au total, dont 76 médailles d’or. La République de Corée est deuxième et le Japon troisième. L’Inde occupe la septième place avec 22 médailles, deux médailles sont assurées mais leur couleur n’est pas confirmée.

L’Inde a remporté sept médailles d’or jusqu’à présent.

Le décompte des médailles en un coup d’œil (27.09.2023)

S. Non Pays Or Argent Bronze Total 1 Chine 76 43 21 140 2 République de Corée 19 18 33 70 3 Japon 15 27 24 66 4 Ouzbékistan 06 dix 12 28 5 Thaïlande 06 03 08 17 6 Hong Kong 05 08 14 27 7 Inde 05 07 dix 22

Jour 5, programme des Jeux Asiatiques :

Natation : Shivangi Sarma – W 50 m nage libre (série 2), VV Khade – M 50 m papillon (série 5), équipe masculine – relais 4 x 100 m nage libre (série 2), équipe féminine – relais 4 x 200 m nage libre (série 1), Shivangi Sarma – Finale W 50 m nage libre (si qualifié), VV Khade – M 50 m papillon finale (si qualifié), équipe masculine – finale du relais 4 x 100 m nage libre (si qualifié), équipe féminine – finale du relais 4 x 200 m nage libre (si qualifié) ).

Bridge : Jaggy Shivdasani, Sandeep Thakral, Rajeshwar Tiwari, Sumit Mukherjee, Raju Tolani, Ajay Khare – Round Robin par équipe masculine – Qualification, Kiran Nadar, B Satyanarayana, Himani Khandelwal, Rajeev Khandelwal, Marianne Karmarkar, Sandeep Karmarkar – Équipe mixte – Qualification, Asha Sharma, Puja Batra, Bharti Dey, Alka Kshirsagar, Kalpana Gurjar, Vidya Patel – Round Robin par équipe féminine – Round Robin par équipe féminine – Qualification.

Badminton : PV SIndhu, Ashmita Chaliha, Anupama Upadhyaya, Malvika Bansod contre Mongolie – Équipe féminine (8es de finale)

Boxe : Jaismine Vs Ashour Hadeel Ghazwan (Arabie Saoudite) – W 60 Kg – Huitièmes de finale, Deepak Vs Tsuboi T (Japon) – M 51 Kg – Huitièmes de finale, Nishant Dev Vs PT Bui (Vietnam) – M 71 Kg – Round du 16.

Sports équestres : Hriday Chheda, Anush Agarwalla – Dressage – Intermédiaire I Freestyle (Finale Individuelle).

Football : équipe masculine contre Arabie Saoudite – huitièmes de finale

Golf : P Sharath Urs – Individuel – Tour 1 – 04h00 IST, A Prashanth – Individuel – Tour 1 – 04h10 IST, A Ashok – Individuel – Tour 1 – 04h20 IST, P Sharath Urs, A Prashanth, A Ashok – Équipe – Round 1 – 04h00 IST, Anirban Lahiri – Individuel – Round 1 – 08h00 IST, SSP Chawrasia – Individuel – Round 1 – 08h10 IST, KH Joshi – Individuel – Round 1 – 08h20 IST , S Sharma – Individuel – Round 1 – 08h30 IST, Anirban Lahiri, SSP Chawrasia, KH Joshi, S Sharma – Team – Round 1 – 08h00.

Gymnastique : Prati Nayak – Saut de cheval féminin – Finale

Hockey : Équipe masculine contre Japon – Poule A masculine préliminaire

Vélo:

Vishavjeet Singh – Omnium hommes (course Scratch ¼) – 07h30 IST

David Beckham – Sprint hommes (quart de finale – Course 1) – 07:48 IST

Triyasha Paul et Mayuri Lute – Sprint féminin (qualifications) – 08h00 IST

David Beckham – Sprint hommes – Quart de finale – Course 2 (si qualifié) – 08:26 IST

Triyasha Paul et Mayuri Lute – Sprint féminin – 1/16 de finale (si qualifié) – 08h38 IST

Vishavjeet Singh – Omnium Hommes – Course Tempo 2/4 (Si Qualifié) – 09:02 IST

David Beckham – Sprint hommes – Quart de finale – Décideur (si qualifié) – 09h20 IST

David Beckham – Sprint hommes – Demi-finale – Course 1 (si qualifié) – 12h30 IST

David Beckham – Sprint hommes – Course pour les 5e à 8e places (si qualifié) – 12h36 IST

Triyasha Paul et Mayuri Lute – Sprint féminin – Repêchage final 1/16 (si qualifié) – 12h39 IST

David Beckham – Sprint hommes – Demi-finale – Course 2 (si qualifié) – 12h51 IST

Vishavjeet Singh – Omnium Hommes – Élimination 3/4 (Si Qualifié) – 12:57 IST

David Beckham – Sprint hommes – Demi-finale – Décideur (si qualifié) – 13h21 IST

David Beckham – Sprint hommes – Finale – Course 1 (si qualifié) – 14h03 IST

Triyasha Paul et Mayuri Lute – Sprint féminin – 1/8 de finale (si qualifié) – 14h09 IST

David Beckham – Sprint hommes – Finale – Course 2 (si qualifié) – 14:27 IST

Vishavjeet Singh – Omnium hommes – Course aux points 4/4 (si qualifié) – 14h33 IST

David Beckham – Sprint hommes – Finale – Décideur (si qualifié) – 15h11 IST

Triyasha Paul et Mayuri Lute – Sprint féminin – Repêchage final 1/8 (si qualifié) – 15h14 IST

Tournage:

Sarabjot Singh/Shiva Narwal et Arjun Singh Cheema – Individuel pistolet à air comprimé 10 m hommes – Qualification – 06h30 IST

Sarabjot Singh, Shiva Narwal et Arjun Singh Cheema – Équipe masculine de pistolet à air comprimé 10 m – Qualification et finale – 06h30 IST

Anantjeet Singh Naruka et Ganemat Sekhon – Équipe mixte Skeet – Qualification – 06h30 IST

Sarabjot Singh, Shiva Narwal et Arjun Singh Cheema – Individuel pistolet à air comprimé 10 m hommes – Finale (si qualifié) – 09h00 IST

Anantjeet Singh Naruka et Ganemat Sekhon – Équipe mixte Skeet – Match pour la médaille de bronze 1 (si qualifié) – 10h30 IST

Anantjeet Singh Naruka et Ganemat Sekhon – Équipe mixte Skeet – Match pour la médaille de bronze 2 (si qualifié) – 11h00 IST

Anantjeet Singh Naruka et Ganemat Sekhon – Équipe mixte Skeet – Médaille d’or (si qualifié) – 11h00 IST

Squash:

Équipe féminine contre Malaisie – Poule B – 10h00 IST, Équipe masculine contre Népal – Poule A – 13h30 IST

Tennis de table:

Sathiyan & Manika Vs Chew & Zheng (Singapour) – Doubles Mixtes – R 16 – 07h30 IST

Harmeet & Sreeja contre Sanguansin P/Paranang O (Thaïlande) – Double mixte – R 16 – 07h30 IST

Sreeja Akula contre PYON Songgyong (DPR) – Simple Femmes – R 32 – 8h30 IST

Manika Batra contre Shrestha Nabita (Népal) – Simple féminin – R 32–09:15 IST

Manush & Manav Vs Munsif & Shaffan (Maldives) – Doubles Hommes – R 32 – 10h00 IST

Sathiyan et Sharath contre Ser-Od et Manliajargal (Mongolie) – Double messieurs – R 32 – 10h35 IST

Sreeja Akula et Diya Chitale contre Tran et Nguyen (Vietnam) – Double féminin – R 32 – 13h30 IST

Ayhika et Sutirtha contre Zauresh et Anastassiya (KAZ) – Double féminin – R 32 – 14:05 IST

Sharath Kamal contre Ismail (Maldives) – Simple messieurs – R 32 – 14h40 IST

Sathiyan contre Turki Lafi (Arabie Saoudite) – Simple messieurs – R 32 – 15:25IST

Sathiyan & Manika – Doubles mixtes – Quarts de finale (si qualifiés) – 16h40 IST

Harmeet & Sreeja – Doubles mixtes – Quarts de finale (si qualifiés) – 16h40 IST

Tennis : Ramkumar Ramanathan/Saketh Myneni contre Soonwoo Kwon/Seongchan Hong (Corée) – Demi-finale – Double messieurs – Après 14h00, Rohan Bopanna & Rutuja Bhosale contre Zhibek Kulambayeva & Grigoriy Lomakin (Kazakhstan) – Quarts de finale – Double mixte – Après 14h00 IST

Wushu : Roshibina Devi Naorem contre Xiaowei Wu (Chine) – Finale – Sanda 60 kg Femmes