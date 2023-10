jeux asiatiques 2023 mises à jour en direct décompte des médailles calendrier du jour 11 résultats Asiad Kabaddi tir à l’arc hockey score équestre dernier 4 octobre

En savoir plus

Pendant ce temps, l’Inde a connu une journée glorieuse en athlétisme le 3 octobre. Parul Choudhary et Annu Rani ont fait de leur mieux, remportant respectivement les premières médailles d’or du pays au 5 000 m féminin et au lancer du javelot, aidant ainsi le pays à faire un bond vers son meilleure récolte de médailles jamais remportée dans le méga-événement.

Avec Parul et Annu remportant des médailles d’or, l’Inde a remporté deux médailles d’or, Mohammed Afsal et deux médailles de bronze en athlétisme mardi. Mohammed Afsal au 800 m masculin et Tejaswin Shankar au décathlon masculin ont remporté les médailles d’argent. Les médailles de bronze ont été remportées par Praveen Chitharavel au triple saut masculin et Vithya Ramraj au 400 m haies féminin.

Le décompte des médailles en un coup d’œil (03.10.2023)

S. Non Pays Or Argent Bronze Total 1 Chine 159 87 44 290 2 Japon 33 46 50 129 3 République de Corée 32 42 63 138 4 Inde 15 26 28 69