Jeux asiatiques 2023, mises à jour des scores en direct de la 13e journée : quête d’or au hockey, demi-finales Cricket-Kabaddi

Mises à jour en direct de la 13e journée des Jeux asiatiques 2023 : Alors que le total des médailles de l’Inde atteint 86 aux Jeux asiatiques de Hangzhou, le contingent indien se rapproche lentement et régulièrement de la barre insaisissable des 100 médailles. La 13e journée des Jeux asiatiques promet bien encore d’action avec l’Inde qui participera à 15 sports différents le 6 octobre. L’équipe masculine indienne de hockey jouera en finale contre le Japon, les équipes indiennes masculines de cricket et de Kabaddi seront en action en demi-finale. tandis que Bajrang Punia sera également en action vendredi. Les archers indiens ont été en grande forme, cinq autres archers se battront pour la gloire vendredi, comme Satwiksairaj Rankireddy et Chirag.