Jeux asiatiques 2023 : Manika Batra et la paire Manush-Manav s’écrasent hors des Jeux asiatiques

La médaillée d’or des Jeux du Commonwealth, Manika Batra, a produit un match rempli d’erreurs pour être éliminée en quarts de finale de la compétition de tennis de table en simple féminin aux Jeux asiatiques, ici samedi.

Manika s’est inclinée contre le numéro 4 mondial Yidi Wang, de Chine, 8-11, 12-10, 6-11, 4-11, 14-12, 5-11 et sa défaite a également marqué la fin de la campagne indienne en simple à les Jeux de Hangzhou.

L’as pagayeuse indienne a perdu le premier match 8-11, car elle a montré une nette faiblesse sur son revers.

Même lorsqu’elle a remporté les deuxième et cinquième matchs, il s’agissait davantage de fautes directes de la joueuse chinoise dans son empressement à marquer des points.

L’exemple classique est survenu lors du cinquième jeu lorsque les Chinois ont décoché un coup droit facile alors qu’ils menaient 11-10, ce qui a permis à Manika de revenir en arrière.

Mais lors du sixième jeu, Wang a retrouvé sa concentration et a parsemé le revers de Manika de tirs puissants auxquels cette dernière n’a pas réussi à répondre correctement.

Manika a tenté de riposter avec quelques coups droits puissants, mais l’étonnante capacité de récupération de Wang a laissé l’Indien frustré.

À juste titre, une erreur du revers de Manika qui a mis fin au match.

Le coup droit guidé par laser de Wang a trouvé Manika tâtonnant alors que son retour de revers naviguait bien loin de la table.

Plus tôt, la double paire masculine indienne composée de Manush Shah et Manav Thakkar s’est également retirée en quarts de finale.

Ils ont été battus par la paire sud-coréenne Woojin Jang et Jonghoon Lim 8-11, 11-7, 10-12, 11-6, 9-11 lors des huit derniers matchs.

Les Indiens menaient 6-2 lors du cinquième match, qui s’est ensuite révélé à 9-9, mais ils ont gaspillé leurs chances de perdre contre les Coréens.

« Nous nous sommes très bien battus. Nous avons porté le match à 9-9 dans le dernier set. Nous étions très proches de la victoire, mais nous devons tirer les leçons et aller de l’avant », a déclaré Manush après la défaite.

À propos de son expérience de jouer contre la paire coréenne n°1 mondiale, Manush a déclaré : « Ce sont probablement les adversaires les plus coriaces. Nous avions des stratégies et des mouvements que nous voulions exécuter, et nous l’avons fait. Mais au final, nous n’avons pas réussi à l’emporter.»

Plus tard dans la journée, les Indiennes Sutirtha Mukherjee et Aihika Mukherjee affronteront les Chinoises Meng Chen et Yidi Wang en quarts de finale du double féminin.

