Jeux asiatiques 2023 : l’Inde remporte l’or record dans l’épreuve de trap par équipe masculine, l’équipe féminine remporte l’argent

Le triumvirat indien composé de Prithviraj Tondaiman, Kynan Chenai et Zoravar Singh Sandhu a remporté dimanche la médaille d’or au tir au piège masculin aux Jeux asiatiques.

Juste avant cela, le trio composé de Manisha Keer, Preeti Rajak et Rajeshwari Kumari a remporté la médaille d’argent dans l’épreuve par équipe féminine de trap, ajoutant ainsi au meilleur spectacle du contingent indien de tir aux Jeux.

Les hommes indiens ont réussi un total de 361 lors des qualifications et ont terminé devant les médaillés d’argent Khaled Almudhaf, Talal Alrashidi et Abdulrahman Alfaihan (359) et les Chinois Yuhao Guo, Ying Qi et Yuhao Wang (354), du pays hôte, qui se sont contentés de la médaille de bronze.

Tirant en dernier, Alrashidi a fait de son mieux et a marqué 24 points mais cela n’a pas suffi pour dépasser le total indien.

Pendant ce temps, l’équipe féminine indienne a totalisé 337 pour remporter la médaille d’argent derrière les Chinois Qingnian Li, Cuicui Wu et Xinqiu Zhang, qui ont combiné pour réaliser un score record du monde et des jeux de 357 pour terminer sur la première place du podium.

Les Kazakhes Mariya Dmitriyenko, Aizhan Dosmagambetova et Anastassiya Prilepina (336) ont décroché la médaille de bronze.

De plus, Manisha s’est également qualifiée pour la finale. Elle était à égalité au 114e rang avec trois autres mais s’est qualifiée via un barrage.

Kynan Chenai (122) et Zoravar Singh Sandhu (120) se sont également qualifiés pour la finale individuelle chez les hommes.

