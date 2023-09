Jeux asiatiques 2023 : l’Inde ouvre un compte en Chine avec l’argent dans les épreuves d’aviron et de tir

L’équipe indienne a ouvert son décompte de médailles en Chine dimanche alors que le contingent représentant le drapeau tricolore a remporté les médailles d’argent dans l’épreuve masculine d’aviron de couple léger et que l’équipe féminine de carabine à air comprimé de 10 m a remporté des médailles d’argent dans leurs épreuves respectives.

L’aviron de couple poids léger masculin était composé d’Arjun Lal Jat et d’Arvind Singh, alors que le duo indien traversait le ruisseau pour terminer deuxième sur le podium.

Lal Jat et Singh ont réalisé un temps de 06:28:18 pour sceller la première médaille de l’Inde aux jeux de Hangzhou dimanche.

L’équipe féminine de carabine à air comprimé à 10 m, qui a remporté la deuxième médaille nationale de l’épreuve multi-sortes, était composée de Ramita, Mehuli Ghosh et Ashi Chouskey.

La troïka féminine est arrivée deuxième avec un score de 1886,0 pour remporter dimanche la deuxième médaille de l’Inde.

La Chine, pays hôte, est en tête du classement des médailles avec 6 médailles, toutes en or. L’Ouzbékistan, qui compte trois médailles dont 2 d’argent et 1 de bronze, arrive en deuxième position, devant l’Inde, troisième, qui compte deux médailles d’argent à son actif.

L’Indonésie a une médaille d’argent et quelques médailles de bronze à son actif et occupe la quatrième place, suivie par l’Iran, Macao, la Mongolie et la Thaïlande, qui ont chacun une médaille de bronze.