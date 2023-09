Jeux asiatiques 2023 : les hommes indiens à une victoire de la toute première médaille d’or par équipe en badminton

Kidambi Srikanth s’est frayé un chemin vers une victoire passionnante dans un match décisif tendu alors que l’Inde maintenait ses espoirs de remporter une toute première médaille d’or aux Jeux asiatiques, atteignant la finale des championnats par équipes masculins avec une victoire 3-2 sur la Corée du Sud ici samedi. .

Il s’agit de la première entrée de l’Inde dans la finale de l’épreuve par équipe de la compétition continentale.

Le numéro 7 mondial HS Prannoy a fait preuve de nerfs d’acier pour rebondir après un renversement du match d’ouverture pour déjouer Jeon Hyeok Jin 18-21 21-16 21-19 et donner l’avantage à l’Inde 1-0, mais Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty ont perdu le premier double 13. -21 24-26 contre les champions du monde en titre Seo Seung-Jae et Kang Min-hyuk alors que la Corée a porté le score à 1-1.

Lakshya Sen a ensuite présenté un spectacle dominant dans le deuxième simple pour ramener l’Inde aux affaires avec une victoire clinique 21-7 21-9 contre Lee Yungyu, mais MR Arjun et Dhruv Kapila ont perdu 16-21 11-21 contre Kim Wonho et NA Sungseung. dans le deuxième double alors que les deux équipes se retrouvaient à nouveau à égalité.

Srikanth, médaillé d’argent aux Championnats du monde 2021, s’est ensuite frayé un chemin sous pression pour dépasser le numéro 1 mondial. 163 Cho Geonyeop 12-21 21-16 21-14 et sceller la place de l’Inde dans l’affrontement au sommet au BJ Gymnasium.

L’Inde cherchera à être à la hauteur de son titre de champion de la Coupe Thomas lorsqu’elle affrontera la Chine, plusieurs fois médaillée d’or, en finale dimanche.

La victoire de samedi a assuré à l’Inde au moins une médaille d’argent en badminton aux championnats continentaux, le double médaillé olympique PV Sindhu remportant la première en simple féminin lors de l’édition 2018 à Jakarta.

La dernière fois que les hommes indiens ont remporté une médaille de badminton aux championnats par équipe, c’était lors de l’édition 1986 à Séoul, où les mentors de Sen, Prakash Padukone et Vimal Kumar, ont joué un rôle crucial.

Au total, l’Inde a jusqu’à présent remporté 10 médailles de badminton dans l’histoire des Jeux asiatiques, dont trois médailles individuelles en simple, trois de bronze par équipe masculine, deux de bronze par équipe féminine et une médaille chacune en double masculin et en double mixte.

