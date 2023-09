Jeux asiatiques 2023 : les athlètes indiens de la FIFA partent pour Hangzhou ; Le tirage au sort officiel des rencontres aura lieu le 22 septembre

Prêts à faire leur marque dans l’un des tournois multisports les plus prestigieux au monde, les stars indiennes de la FIFA, Charanjot Singh et Karman Singh, sont partis pour Hangzhou pour participer à l’EA Sports FC Online lors des prochains Jeux asiatiques 2023, du 24 au 27 septembre.

Après avoir été présenté comme événement de démonstration en 2018, l’Esports fera ses débuts à part entière en tant que sport médaillé officiel aux Jeux asiatiques 2023. L’événement Esports se tiendra au China Hangzhou Esports Center du 24 septembre au 2 octobre, et le les athlètes concourront pour des médailles d’or dans sept titres différents.

L’Inde participera cependant à quatre des sept titres : DOTA 2, EA Sports FC Online, League of Legends et Street Fighter V : Champion Edition. Le tirage au sort officiel visant à déterminer les dates et les adversaires des quatre titres aura lieu le 22 septembre.

Exprimant son sentiment à l’approche du tournoi, Charanjot Singh a déclaré : « À mesure que le tournoi se rapproche, il semble surréaliste que le rêve de représenter l’Inde aux Jeux asiatiques de 2023 devienne enfin une réalité. Karman et moi nous sommes entraînés sans relâche pour démontrer nos compétences sur cette plateforme contre les meilleurs joueurs du continent. Nous sommes déterminés à rendre notre pays fier et à ramener une médaille historique à la maison.

Les rencontres d’EA Sports FC Online se dérouleront sous forme d’élimination directe, la grande finale étant prévue le 27 septembre. Au total, 34 athlètes de 21 pays s’affronteront pour la gloire lors de la compétition.

« Les Jeux asiatiques 2023 sont une énorme opportunité pour l’Indian Esports de s’annoncer comme une puissance sur la scène mondiale. Je me sens honoré d’être l’un des premiers athlètes à porter le drapeau de la nation lors de la première apparition d’Esports en tant que sport médaillé au tournoi. Nous tenons à remercier ESFI de nous avoir non seulement donné l’opportunité de représenter notre pays, mais également de nous avoir fourni un soutien considérable, notamment le meilleur équipement de jeu de sa catégorie, pour nous assurer que nous sommes prêts à donner le meilleur de nous-mêmes à Hangzhou. Nous sommes prêts à affronter une concurrence rude et à faire de notre mieux pour réussir », a commenté Karman Singh.

Les deux athlètes ont laissé leur marque lors de l’événement de classement récemment organisé pour les Jeux asiatiques 2023, Charanjot Singh obtenant la première tête de série dans la région de l’Asie du Sud, tandis que Karman Singh a obtenu la cinquième tête de série. Les deux athlètes, qui sont des noms renommés dans la communauté mondiale de la FIFA, ont gagné leur place aux Jeux asiatiques 2023 en se qualifiant pour la finale des Championnats nationaux d’esports (NESC), organisés par la Fédération indienne d’esports (ESFI).

« À l’approche des Jeux asiatiques de 2023, nous sommes ravis d’assister aux performances de nos athlètes talentueux qui ont déployé des efforts remarquables pour atteindre ce stade. Charanjot et Karman ont tous deux brillamment performé lors de l’épreuve de classement et nous sommes convaincus qu’ils reproduiront ces performances lors de l’événement principal pour garantir à l’Inde de remporter non pas une mais deux médailles dans EA Sports FC Online. Tout le monde à l’ESFI leur souhaite bonne chance dans leur quête de gloire », a déclaré M. Lokesh Suji, directeur de la Fédération indienne des sports électroniques et vice-président de la Fédération asiatique des sports électroniques (AESF).

L’une des principales agences de communication sportive et e-sport du pays, Artsmith-Concepts & Visions, poursuivra son soutien à la Fédération indienne d’Esports en tant que partenaire de communication officiel.

Après le début des matchs d’EA Sports FC Online, les matchs de League of Legends se tiendront du 25 au 29 septembre, tandis que les rencontres de Street Fighter V: Champion Edition sont prévues du 26 au 28 septembre. Les affrontements DOTA 2 devraient avoir lieu. du 29 septembre au 2 octobre.