Jeux asiatiques 2023 : l’équipe masculine indienne remporte l’or au pistolet à air comprimé 10 m, Roshibina remporte l’argent en Wushu

Un autre jour, une autre chance d’avoir plus d’argenterie. Et c’est exactement ce que les athlètes indiens ont décroché en début de journée alors que le trio de tireurs indiens Sarabjot Singh, Arjun Cheema et Shiva Narwal s’est frayé un chemin vers une autre médaille d’or pour la nation, tandis que Roshibina s’est également frayé un chemin vers une médaille d’argent en Wushu.

Wushu – FINALE 60 kg Femmes :

Roshibina Devi Naorem a fourni un vaillant effort, mais n’a pas pu vaincre la Chinoise Xiaowei Wu, qui l’a menée 2-0 pour décrocher la première place.

Mais Roshibina s’est assuré, ainsi qu’à l’Inde, Argent et sera fière de reconnaître qu’elle a progressé depuis sa précédente participation aux Jeux asiatiques en 2018, où elle a décroché une médaille de bronze pour la nation.

Pistolet à air comprimé 10 m hommes (équipe) :

Les tireurs tirent. Et le contingent indien se fraye un chemin vers la gloire, alors que le trio de Sarabjot Singh, Arjun Cheema et Shiva Narwal s’est mérité une équipe Or dans l’épreuve du pistolet à air comprimé 10 m.

Le trio a battu le trio chinois avec un score de 1734-50x à 1733-62x afin de décrocher l’or par équipe. Sur les trois, Sarabjot Singh et Arjun Cheema se sont également qualifiés pour la finale individuelle, où ils auront encore une chance de remporter plus d’argenterie.

Ces victoires respectives portent le total de l’Inde aux Jeux asiatiques à 24 médaillescomposé de 6 or, 8 argent et 10 bronze. L’Inde est actuellement 7e au classement des médailles aux Jeux asiatiques.