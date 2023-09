Jeux asiatiques 2023 : la précision de l’entraînement de Ramita Jindal surmonte la pression | EXCLUSIF

Lors de seulement son deuxième tournoi international au niveau senior, Ramita Jindal, 19 ans, a remporté un succès remarquable aux Jeux asiatiques 2023 en revenant avec deux médailles – l’argent dans l’équipe féminine à la carabine à air comprimé à 10 m et une médaille de bronze individuelle dans la même épreuve. Ne s’attendant à aucune médaille avant les Jeux, Ramita est devenue la coqueluche de la nation et elle est reconnaissante pour son entraînement qui l’a aidée à garder son sang-froid dans les situations de pression.

« C’était ma première médaille senior, et je ne m’attendais pas à cette médaille, mais j’y étais préparé. Pendant l’entraînement, il y a eu des moments de doute et des fluctuations de confiance, car le tir est un jeu mental », a déclaré Ramita à News18 Sports lors d’une conversation exclusive en marge de la cérémonie de félicitations qui s’est tenue jeudi à Delhi.

L’Inde aux Jeux asiatiques : COUVERTURE COMPLÈTE | DÉCLARATION DES MÉDAILLES | RÉSULTATS | CALENDRIER

Elle a ajouté : « Mais je ne savais pas comment gérer toutes les situations de pression et représenter l’Inde aux jeux asiatiques. Mais tout l’entraînement, la respiration, les exercices et l’entraînement mental m’ont aidé, et j’ai compté sur moi-même dans les moments précieux et j’ai bien performé lors de toutes les finales.

Parlant de sa nervosité avant les grands événements comme les Jeux asiatiques, Ramita, originaire de Ladwa à Kurukshetra, a déclaré : « Vous devez vous débarrasser de cela ; sachant que les Jeux asiatiques sont là et que je vais représenter l’Inde. C’était une nouvelle expérience pour moi, mais oui, tous les coachs et le staff du NRI m’ont beaucoup aidé. Ils m’ont aidé à gérer la pression. Il y a comme un psychologue d’équipe et un manager performant. Il y avait des stratégies et des exercices, et nous nous en sommes assez bien sortis pour nous y préparer.

La championne du monde junior a battu sa compatriote Mehuli Ghosh pour la médaille de bronze, avec un score presque parfait de 10,8 lors du barrage. « Je ne pensais pas beaucoup à ce moment-là », a déclaré Ramita en parlant du score de 10,8 qu’elle a obtenu sous pression. «Je me concentrais juste sur moi-même. Je savais que si je me concentrais sur moi-même et donnais le meilleur de moi-même, je serais satisfait de ma performance, et c’est ce qui s’est passé.

Ramita a réalisé un brillant 631,9 en qualification pour se qualifier pour la finale à la deuxième place et était en lice pour une médaille tout au long de la finale. Même si elle a eu un échec avec un faible score de 9,9 au 16e tir, elle a remonté directement avec des scores de 10,5, 10,7 et le tir médaillé de bronze de l’épreuve de 10,8. Alors que Ghosh a raté le podium d’un cheveu, sa 4e place en qualification, aux côtés de la 2e place de Ramita, a énormément contribué à la médaille d’argent dans l’épreuve par équipe.

Calendrier d’athlétisme des Jeux asiatiques 2023

Parlant de son prochain objectif, Ramita a eu une réponse rapide et c’était les Championnats d’Asie avec une citation olympique à gagner. «Ma prochaine compétition, ce sont les Championnats du monde, qui servent également de qualification olympique», a-t-elle déclaré. « Je m’y prépare assidûment. »