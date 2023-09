Jeux asiatiques 2023 : Kabaddi au cricket – Sports India pourrait remporter des médailles d’or en

Dans une performance record, l’Inde a remporté 70 médailles, dont 16 d’or, aux derniers Jeux asiatiques. Les athlètes indiens tirent une fois de plus leurs chaussettes pour performer au plus haut niveau lors de la 19e édition des Jeux asiatiques à Hangzhou, en Chine.

Voici quelques sports dans lesquels les athlètes indiens ont une chance de remporter la médaille d’or.

Hockey masculin :

Même si le hockey masculin indien a un riche héritage, il a souvent échoué sur la grande scène. L’équipe compte 9 médailles d’argent et seulement 3 médailles d’or dans l’histoire des Jeux asiatiques. L’Inde a subi une défaite décevante contre la Malaisie en demi-finale des Jeux asiatiques de 2018, ce qui l’a privée d’une chance de se battre pour l’or.

Kabaddi pour hommes :

L’Inde domine Kabaddi aux Jeux asiatiques depuis des années. Mais cela n’a pas été le cas lors des derniers Jeux asiatiques, où ils ont perdu contre l’Iran en demi-finale et ont dû se contenter d’une médaille de bronze. Ils chercheront à rebondir et à retrouver leur statut de meilleure équipe d’Asie. Ils sont susceptibles de terminer sur le podium mais ils viseront la médaille d’or à ces Jeux asiatiques.

Cricket masculin :

L’Inde enverra son équipe de deuxième ligne aux Jeux asiatiques tandis que l’équipe principale disputera la Coupe du monde 2023 en Inde. Mais cela n’enlève rien au fait qu’ils seront l’un des favoris pour remporter la médaille d’or aux Jeux asiatiques. Ruturaj Gaikwad dirigera l’équipe indienne avec de nombreux jeunes joueurs qui ont tous joué dans la Premier League indienne et ont de l’expérience sur les grandes scènes. L’équipe est bien constituée et compte des joueurs qui sont les plus performants pour leurs franchises IPL et devraient tout gagner aux Jeux asiatiques 2023.

Cricket féminin :

L’équipe féminine indienne est actuellement classée 4e au monde dans les T20I et est l’équipe la mieux notée d’Asie. Ils débuteront le tournoi en tant que favoris pour remporter la médaille d’or. Ils peuvent faire face aux défis du Pakistan et du Bangladesh, mais on s’attend à ce qu’ils remportent la médaille d’or pour la nation.

Lancé de javelot:

Neeraj Chopra a pris d’assaut le monde avec la façon dont il a dominé le sport ces derniers temps. Le médaillé d’or en titre de la dernière édition des Jeux asiatiques en 2018 a réalisé depuis des performances exceptionnelles et a depuis été couronné champion du monde, champion olympique et champion de la Ligue de diamant. Il serait l’un des favoris pour remporter la médaille d’or et la nation n’en attendrait rien de moins de sa part.