Jeux asiatiques 2023 : Indiens participants à la journée pour chaque sport et événement

Les Jeux asiatiques 2023 débuteront officiellement le 23 septembre à Hangzhou, en Chine. Cependant, certaines épreuves débuteront le 19 septembre. Toutes les manifestations sportives se poursuivront jusqu’au 7 octobre, la cérémonie de clôture étant prévue le lendemain. Il devait avoir lieu l’année dernière, mais l’événement a dû être reporté en raison du COVID-19. L’extravagance sportive de quinze jours comprendra 40 événements cette année. Il s’agira de la 19e édition de l’événement sportif, la première ayant eu lieu en 1951 à Delhi, en Inde. Les fans de sport auront l’occasion de voir plusieurs talents asiatiques concourir pour les plus grands honneurs asiatiques. Les épreuves de médailles débuteront dès le lendemain de la cérémonie d’ouverture, le 24 septembre.

A LIRE AUSSI | 19es Jeux asiatiques : programme complet de Hangzhou 2022

L’Inde devrait aligner 655 athlètes aux Jeux asiatiques de 2023. Le contingent d’athlétisme sera le plus important avec 68 athlètes participants. Lors de la précédente édition de l’événement en 2018, l’Inde avait aligné 570 athlètes dans 36 compétitions différentes. Si vous rencontrez des difficultés pour trouver la date à laquelle votre athlète préféré participera, poursuivez la lecture de cet article. Vous retrouverez tous les Indiens en lice chaque jour des Jeux Asiatiques mentionnés ci-dessous.

A LIRE AUSSI | Liste complète des athlètes indiens participant aux Jeux asiatiques

19 septembre

Volleyball Hommes – Inde vs Cambodge

Football masculin – Inde vs Chine

20 septembre

Aviron (1er tour) :

Deux de couple hommes – Parminder Singh, Satnam Singh

Deux de couple légers hommes – Arjun Lal Jat, Arvind Singh

Deux de couple légers femmes – Anshika Bharti, Kiran

Paire sans Cox – Babu Ram, Lekh Ram

Skiff hommes – Balraj Panwar

Voile (Jour 1) :

Chitresh Tatha, Adhvait Menon, Vishnu Saravanan, Jerome Kumar, KC Ganapathy et Varun Thakkar

Ishwariya Ganesh, Neha Thakur, Nethra Kumanan, Harshita Tomar et Shital Verma

Preethi Kongara, Sudhanshu Shekhar, Siddheshwar Doiphode et Ramya Saravanan

Pentathlon moderne (escrime) :

Mayank Chaphekar

Volleyball masculin : Inde contre Corée

21 septembre

Cricket féminin : quart de finale Inde vs TBC

Football masculin : Inde contre Bangladesh

Football féminin : Inde contre Taipei

22 septembre

Hockey masculin : Inde contre Ouzbékistan

24 septembre

Tournage:

Carabine à air comprimé 10 m femmes (individuel et par équipe) – Ramita, Mehuli Ghosh, Ashi Chouksey

Tennis : Sumit Nagal, Ankita Raina, Karman Thandi (simple)

Rugby féminin : Inde contre Hong Kong

Boxe Inde vs Japon (1er tour) : Nikhat Zareen, Jaismine Lamboria, Shiva Thapa, Lakshya Chahar, Parveen Hooda, Sanjeet

Football féminin : Inde contre Thaïlande

Football masculin : Inde contre Myanmar

25 septembre

Tournage:

Carabine à air comprimé 10 m hommes (individuel et par équipe) – Divyansh Singh Panwar, Aishwary Pratap Singh Tomar, Rudrankksh Patil

Pistolet à tir rapide 25 m hommes (individuel et par équipe) – Anish, Vijayveer Sidhu, Adarsh ​​Singh

Gymnastique (qualifications) : Pranati Nayak

Natation (1er tour à la finale) : Likhith SP, Dhinidhi Desinghu, Hashika Ramachandran

Virdhawal Khade

Tennis de table:

Manika Batra/Sathiyan Gnanasekaran Double mixte, premier tour

Demi-finales par équipes masculines et féminines

Judo : Garima Choudhary

Rugby : Inde contre Singapour

Boxe (1er tour) : Arundhati Chaudhary, Deepak Bhoria

Handball : Inde contre Japon

Basket-ball féminin : Inde contre Ouzbékistan

Basket-ball masculin : Inde contre Ouzbékistan

26 septembre

Escrime (tour 1 à finale) : Bhavani Devi

Hockey masculin : Inde contre Singapour

Tir : équipe mixte à la carabine à air comprimé – Divyansh Singh Panwar/Ramita ; Aishwary Pratap Singh Tomar/Mehuli Ghosh

Natation (1er tour à la finale) : Tanish Mathew, Aneesh Gowda, Advait Page, Palak Joshi, Anand AS

Judo (tour 1 à la finale) : Avtar Singh, Indubala Devi, Tulika Maan

Boxe (1er tour) : Lovlina Borgohain, Nishant Dev, Sachin, Sanjeet

27 septembre

Escrime (Préliminaire à la Finale) :

Équipe de fleuret masculin – Dev, Arjun, Akash Kumar, Bibish Kathiresan

Équipe d’épée féminine – Taniksha Khatri, Ena Arora, Yashkeerat Kaur, Jyotika Dutta

Tournage:

Carabine 50 m femmes 3 positions (individuel et par équipe) – Sift Kaur Samra, Ashi Chouksey, Manini Kaushik

Pistolet 25 m femmes (individuel et par équipe) – Rhythm Sangwan, Manu Bhaker, Esha Singh

Skeet masculin et féminin (individuel et par équipe) – Anantjeet Singh Naruka, Gurjoat Singh Khangura et Ganemat Sekhon, Parinaaz Dhaliwal, Darshana Rathore

Cyclisme (sprint masculin, tour préliminaire) : Ronaldo Singh, Rojit Singh, David Beckham, Esow Alban

Squash (1er tour) : équipe féminine – Joshna Chinappa, Dipika Pallikal Karthik, Anahat Singh, Tanvi Khanna

Équipe masculine – Saurav Ghosal, Abhay Singh, Mahesh Mangaonkar, Harinderpal Singh Sandhu

Natation (tour 1 à la finale) : Maana Patel, Lineysha AK

Tennis de table (tour 1,2) : Ayhika Mukherjee/Sutirtha Mukherjee, Diya Chitale/Sreeja Akula, Manav Thakkar/Manush Shah, Sharath Kamal/Sathiyan Gnanasekaran, Manika Batra/Sathiyan Gnanasekaran, Manika Batra, Sreeja Akula, Sharath Kamal, Sathiyan Gnanasekaran

Hockey féminin : Inde contre Singapour

Basket-ball féminin : Inde contre Chine

Boxe (Ronde 2) : Shiva Thapa, Sanjeet

Gymnastique (finale) : Pranati Nayak

Handball féminin : Inde contre Hong Kong

Wushu (demi-finales) : Onilu Tega, Roshibina Devi, Vikrant Baliyan, Surya Singh, Sunil Singh

Basket-ball masculin : Inde contre Macao

28 septembre

Golf (1er tour) : Anirban Lahiri, Shubhankar Sharma, Shiv Chawrasia, Khalin Joshi, Aditi Ashok, Avani Prashanth, Pranavi Urs

Tournage:

Pistolet à air comprimé 10 m hommes (individuel et par équipe) – Sarabjot Singh, Shiva Narwal, Arjun Singh Cheema

Équipe mixte de skeet – Anantjeet Singh Naruka/Ganemat Sekhon et Gurjoat Singh Khangura/Parinaaz Dhaliwal’

Natation (1er tour à la finale) : Aneesh Gowda, Aryan Nehra, Vritti Agarwal

Cyclisme : QF du sprint masculin jusqu’à la finale, sprint féminin – Celestina, Triyasha Paul, Mayuri Lute, Sashikala Agase

Boxe (Ronde 2) : Deepak Bhoria, Jaismine Lamboria

Basket-ball masculin : Inde contre Chine

Hockey masculin : Inde contre Japon

29 septembre

Athlétisme : épreuves de médailles – Sandeep Kumar, Vikash Singh, Priyanka Goswami

Tanya Kumari, Rachna Kumari, Kiran Baliyan, Manpreet Kaur

Séries – Aishwarya Mishra, Himanshi Malik, Md Anas, Md Ajmal

Tournage:

Pistolet à air comprimé 10 m femmes (individuel et par équipe) – Divya TS, Esha Singh, Palak

Carabine 50 m hommes 3 positions (individuel et par équipe) – Aishwary Pratap Singh Tomar, Swapnil Kusale, Akhil Sheoran

Natation (1er tour à la finale) : Sajan Prakash, Kushagra Rawat, Nina Venkatesh

Boxe (Ronde 2, QF) : Parveen Hooda, Nikhat Zareen, Lakshya Chahar, Sanjeet

Basket-ball masculin : Inde contre Malaisie

Handball féminin : Inde contre Chine

Hockey féminin : Inde contre Malaisie

30 septembre

Tir : équipe mixte au pistolet à air comprimé – Sarabjot Singh/Divya TS ; Shiva Narwal/Esha Singh

Sports à roulettes : Aarthy Kasturi Raj

Boxe (quarts de finale) : Lovlina Borgohain, Nishant Dev, Sachin

Handball féminin : Inde contre Népal

Haltérophilie : Mirabai Chanu, Bindyarani Devi

Athlétisme:

Événements de médailles – Kartik Kumar, Gulveer Singh

Séries – Murali Sreeshankar, Jeswin Aldrin, Jyothi Yarraji, Nithya Ramraj, Ajay Saroj, Jinson Johnson

Plongée : Siddharth Pardeshi, London Singh

Hockey masculin : Inde contre Pakistan

1er octobre

Tir à l’arc : tours de classement individuels – Dhiraj Bommadevara, Atanu Das, Tushar Shelke, Mrinal Chauhan, Abhishek Verma, Ojas Deotale, Rajat Chauhan, Prathamesh Jawkar, Prachi Singh, Ankita Bhakat, Bhajan Kaur, Simranjeet Kaur, Avneet Kaur, Jyothi Surekha Vennam, Aditi Swami, Parneet Kaur

Piège des hommes : Prithviraj Toindaman, Kynan Chenai, Zoravar Singh Sandhu

Boxe (QF et SF) : Parveen Hooda, Jaismine Lamboria, Arundhati Chaudhary, Shiva Thapa, Lakshya Chahar, Sanjeet

Hockey féminin : Inde contre Corée

Athlétisme : Épreuves de médailles – Tajinderpal Singh Toor, Sahib Singh, Sreeshankar, Jeswin Aldrin, Avinash Sable, Seema Punia, Harmilan Bains, Kumari Diksha, Ajay Saroj, Jinson Johnson, Jyothi Yarraji

Séries – Shaili Singh, Ancy Sojan, Amlan Borgohain

Plongée : Siddharth Pardeshi, London Singh

2 octobre

Badminton (1er tour) : HS Prannoy, Kidambi Srikanth, PV Sindhu, Ashmita Chaliha, Satwik/Chirag, Dhruv/Arjun, Gayatri/Treesa, Tanisha/Ashwini, Sai Prateek/Tanisha, Rohan/Sikki

Hockey masculin : Inde contre Bangladesh

Athlétisme : Épreuves de médailles – Pavithra V, Shaili Singh, Ancy Sojan, Parul Chaudhary, Preeti Lamba, Jyothi Yarraji, Amlan Borgohain, relais mixte 4×400 m

Séries – Sarvesh Kushare, Jesse Sandesh, Krishan Kumar, Md Afsal, Santhosh Kumar, Yashas P, Sinchal Ravi, Vithya Ramraj

Plongée : Siddharth Pardeshi, London Singh

3 octobre

Hockey féminin : Inde contre Hong Kong

Escalade sportive : vitesse individuelle – Aman Verma, Dhiraj Dinka, Anisha Verma, Shivpreet Pannu

Boxe (SF, finale) : Nikhat Zareen, Lovlina Borgohain, Jaismine Lamboria, Deepak Bhoria, Nishant Dev, Sachin, Shiva Thapa, Narender, Sanjeet

Athlétisme : Harmilan Bains, Kumari Chanda, Rubina Yadav, Pooja, Praveen Chitravel, Abdullah Aboobacker, Sinchal Ravi, Vithya Ramraj, Santhosh Kumar, Yashas P, Ankita, Parul Chaudhary, Annu Rani, Krishan Kumar, Md Afsal

4 octobre

Lutte (greco-romaine) : Gyanendra, Neeraj, Vikash, Sunil Kumar

Boxe (Finales) : Lovlina Borgohain, Jaismine Lamboria, Parveen Hooda, Lovlina Borgohain, Deepak Bhoria, Nishanth Dev, Shiva Thapa, Sachin, Lakshya Chahar

Athlétisme : Sarvesh Kushare, Jesse Sandesh, Neeraj Chopra, Kishore Kumar Jena, Sheena N, Harmilan Bains, Kumari Chanda, Gulveer Singh, Avinash Sable

5 octobre

Lutte : gréco-romaine – Narender Cheema, Naveen ; Style libre femmes – Pooja Gehlot, Antim Panghal, Manshi

Boxe (finale) : Parveen Hooda, Arundhati Chaudhary, Deepak Bhoria, Nishant Dev, Sachin, Lakshya Chahar, Narender

6 octobre

Lutte : lutte libre féminine – Sonam Malik, Radhika, Kiran ; Style libre hommes : Aman Sehrawat, Bajrang Punia

7 octobre

Lutte : lutte libre masculine – Yash, Deepak Punia, Vicky, Sumit