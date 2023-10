Jeux asiatiques 2023 en direct : l’Inde participe aux demi-finales de tir à l’arc par équipes mixtes

Dernières mises à jour des Jeux asiatiques 2023 du 4 octobre :Le champion du monde Neeraj Chopra défendra sa médaille d’or au lancer du javelot masculin et Lovlina Borgohain participera à la finale de la catégorie féminine des 75 kg de boxe contre la Chinoise Li Qian, mercredi 4 octobre. L’Inde compte actuellement 69 médailles, soit une de moins que son record de 70 qu’elle a réalisé en 2018. Les équipes indiennes de relais 4×400 m masculin et féminin seront à la recherche d’une médaille tandis qu’Avinash Sable, qui a remporté une médaille d’or au 3000 m steeple, participera. dans la course à pied de 5 000 m. L’équipe indienne de hockey masculin jouera sa demi-finale contre la Corée du Sud. Les athlètes indiens participeront également à des épreuves individuelles de squash et de badminton avec plusieurs médailles en jeu. (Décompte des médailles des Jeux asiatiques | Programme complet des Jeux asiatiques)

Voici les mises à jour en direct des Jeux asiatiques 2023 du 4 octobre à Hangzhou :