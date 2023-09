Jeux asiatiques 2023 en direct : les tireurs indiens remportent l’or et l’argent dans les épreuves par équipe

Jeux asiatiques 2023, mises à jour en direct du 27 septembre :Le trio composé de Manu Bhaker, Esha Singh et Rhythm Sangwan a remporté la quatrième médaille d’or de l’Inde aux Jeux asiatiques en cours, terminant avec un score global de 1759 dans l’épreuve féminine de pistolet à 25 m par équipe. Plus tôt dans la journée, l’équipe composée d’Ashi Chouksey, Manini Kaushik et Sift Kaur Samra a remporté la 15e médaille de l’Inde, décrochant une médaille d’argent dans l’épreuve par équipe féminine de 50 m à la carabine à 3 positions. Une médaille d’or et une médaille d’argent ont porté le total de l’Inde à 16 lors des jeux en cours à Hangzhou. Le quatuor composé de Hriday Chheda, Anush Agarwalla, Sudipti Hajela et Divyakriit Singh participera également au dressage – Intermédiaire (individuel) après avoir décroché la médaille d’or dans l’épreuve par équipe. (Décompte des médailles des Jeux Asiatiques 2023)

Voici les mises à jour en direct des Jeux asiatiques 2023, le 27 septembre :