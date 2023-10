Jeux asiatiques 2023 en direct : double bronze pour l’Inde dans les épreuves de patinage de vitesse

Mises à jour en direct des Jeux asiatiques 2023 du 2 octobre : L’Inde a commencé sa journée sur une note brillante en décrochant deux médailles de bronze en patinage. Le premier a été remporté par l’équipe féminine au relais 3000 m en patinage de vitesse tandis que le second a été remporté par l’équipe masculine au relais masculin 300 m en patinage de vitesse. Les athlètes indiens chercheront à poursuivre sur leur lancée après quelques jours brillants lorsqu’ils participeront à toutes les disciplines lundi 2 octobre. Ayhika Mukherjee et Sutirtha Mukherjee participeront à la demi-finale du tennis de table en double féminin et une victoire signifiera qu’elles auront une chance de remporter une médaille d’or historique. Le voyage dans les disciplines individuelles de badminton et de squash se poursuivra également avec de grands noms comme Joshna Chinappa et PV Sindhu en action. (Décompte des médailles des Jeux asiatiques)

Voici les mises à jour en direct des Jeux asiatiques 2023, action du 2 octobre :