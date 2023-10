Jeux asiatiques, 12e journée, mises à jour des scores en direct : Saurav Ghosal vise l’or et l’équipe de hockey féminin affrontera la Chine

En savoir plus

Mises à jour en direct de la 12e journée des Jeux asiatiques : Après avoir enregistré sa plus grande récolte de médailles aux Jeux asiatiques, le contingent indien espère franchir la barre tant convoitée des 100 médailles au cours des quatre jours restants du spectacle de Hangzhou. L’Inde a ajouté 12 médailles à son total lors de la 11e journée, et compte donc 81 médailles, dont 18 d’or, le plus haut total que le pays ait jamais remporté. Neeraj Chopra, Kishore Jena, Avinash Sable, Harmilan Bains et Lovlina Borgohain ont tous ajouté au total des médailles de l’Inde mercredi et beaucoup d’autres actions sont attendues lors de la 12e journée, le 5 octobre.

Après quelques jours impressionnants, l’unité indienne de tir à l’arc cherchera à ajouter encore plus de gloire alors que six athlètes indiens seront en action dans des épreuves de tir à l’arc, suivies par la finale cruciale du marathon masculin d’athlétisme, avec Belliappa Appachangada Bo et Man Singh.

Des joueurs comme PV Sindhu et HS Prannoy espèrent confirmer leurs médailles alors qu’ils affronteront des quarts de finale décisifs, tandis que le duo indien le mieux classé composé de Satwiksairaj Rankireddy et Chirag Shetty sera également en action à la recherche de la gloire.

De nombreuses actions sont prévues à Bridge, avec cinq athlètes indiens prêts à occuper le devant de la scène et les équipes d’échecs indiennes masculines et féminines participeront au septième tour.

L’équipe indienne de hockey féminin affrontera une demi-finale cruciale contre la Chine pour une place en finale. Les épreuves de Ju-Jitsu débuteront à partir de jeudi, et les équipes indiennes féminines et masculines de Kabaddi seront également en action.

Des épreuves de patinage à roulettes, de Sepaktakraw, de tennis doux et d’escalade sportive auront également lieu le jour 12.

Le duo indien de squash double mixte composé de Harinder et Dipika Pallikal affrontera le duo malaisien en finale. Saurav Ghosal affrontera le Malaisien Eain Yow en finale du simple messieurs.

Dernier point mais non le moindre, cinq lutteurs indiens seront également en action pour tenter d’ajouter plus de médailles au cagnotte de l’Inde.