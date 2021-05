Jeunes survivants du Covid-19 à haut risque de syndrome de fatigue chronique: étude

Les jeunes adultes qui ont survécu à Covid-19, même avec des infections légères, sont exposés à un risque accru d’un grave problème post-Covid ou «long-courrier» – le syndrome de fatigue chronique, selon les chercheurs.

Un examen récent de trois études de cas par des chercheurs de l’Université Johns Hopkins fournit la première preuve qu’un problème grave post-Covid peut être l’encéphalomyélite myalgique / syndrome de fatigue chronique (EM / SFC) – le trouble complexe et multisystémique anciennement connu sous le nom de syndrome de fatigue chronique.

«Chez les trois patients étudiés – qui avaient tous des infections à Covid-19 confirmées ou hautement probables au début de la pandémie – nous avons observé des symptômes de type EM / SFC au cours des deux premières semaines de la maladie», a déclaré Peter Rowe, directeur de Johns Hopkins Children’s Centre et professeur de pédiatrie à la Johns Hopkins University School of Medicine.

«Six mois après leur maladie, tous les trois répondaient toujours aux critères d’un diagnostic d’EM / SFC», a ajouté Rowe.

Les trois patients évalués dans la récente étude, publiée dans la revue Frontiers in Medicine, étaient un homme de 19 ans et deux femmes, âgés de 22 et 30 ans, dont les symptômes de Covid-19 ont commencé entre avril et juin 2020.

Les symptômes d’intolérance orthostatique – un groupe de conditions cliniques qui comprend la fatigue, des étourdissements et des difficultés de concentration, et qui sont liés à plus de 90% des personnes atteintes d’EM / SFC – étaient prédominants dans les trois depuis le début de leur maladie Covid-19.

Un examen de l’apparition des symptômes post-Covid six mois, comprenant des évaluations du mouvement, de la fonction neurologique et de l’intolérance orthostatique continue, a été effectué sur chacun des patients pour déterminer si l’EM / SFC pouvait être diagnostiquée. Tous les trois répondaient facilement aux critères.

Fait intéressant, les trois patients présentaient des symptômes respiratoires relativement légers de Covid-19 et aucun ne nécessitait une hospitalisation, mais cela semble s’être traduit par le problème secondaire plus grave de l’EM / SFC pour tous, a déclaré Rowe.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour définir le mécanisme biologique par lequel l’EM / SFC provient de Covid-19, puis utiliser ces informations pour développer des stratégies de traitement qui peuvent ramener les patients atteints d’EM / SFC post-Covid à leur qualité de vie antérieure, l’équipe mentionné.

