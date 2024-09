Jeunes innovateurs : un chercheur de l’USask étudie la gravité des virus comme la COVID sur les hommes et les femmes – Actualités

C’est la question au cœur des recherches de Marin Habbick. Étudiante en master de sciences spécialisée en virologie, Habbick étudie comment les messages chimiques envoyés par différentes hormones sexuelles peuvent affecter la gravité de la maladie causée par trois dangereux coronavirus humains.

« Il a été observé que les hommes sont plus susceptibles d’être infectés et de tomber gravement malades lorsqu’ils sont exposés à ces coronavirus, mais on ne sait pas pourquoi ils souffrent davantage de la maladie que les femmes », a-t-elle déclaré.

Ce nouveau projet constituera le cœur de la recherche de maîtrise d’Habbick et déterminera potentiellement si le tristement célèbre « rhume de l’homme » est, en fait, une véritable maladie.

Les recherches de Habbick sont menées à la Vaccine and Infections Disease Organization (VIDO) de l’USask sous la supervision de la virologue Dre Angela Rasmussen (PhD). Elle a loué l’expertise et les installations de la VIDO, l’un des seuls endroits au pays où elle pouvait espérer mener ce type de recherche intensive de troisième cycle.

« VIDO-InterVac est un centre de recherche sur les virus de classe mondiale et un pôle central d’excellence scientifique », a déclaré Habbick. « La concentration de talents offre une excellente occasion à un scientifique en début de carrière comme moi d’apprendre et de se développer. »

L’essentiel des recherches de Habbick s’articule autour de trois coronavirus humains bien connus : le SRAS-CoV-1 (syndrome respiratoire aigu sévère), le MERS-CoV (syndrome respiratoire du Moyen-Orient) et le SRAS-CoV-2, mieux connu comme le virus responsable de la pandémie de COVID-19.

En utilisant des cellules dans des boîtes de Petri qui ont été traitées avec des hormones comme l’œstrogène et la testostérone et en les exposant aux différents coronavirus, Habbick espère pouvoir déterminer si et comment ces hormones modifient la gravité des virus.

Bien que le projet n’en soit qu’à ses débuts, les premiers tests ont donné des résultats prometteurs, liant les hormones sexuelles à l’efficacité des coronavirus testés, a déclaré Mme Habbick. Selon elle, cette recherche peut ajouter « une autre pièce au puzzle de la virologie » pour aider à prédire et à prévenir l’infection chez les personnes les plus à risque.

« Certains facteurs de risque qui augmentent la probabilité de développer une forme grave de la maladie sont bien connus, comme l’âge avancé et certaines comorbidités », a déclaré Habbick. « Cependant, nous ne comprenons toujours pas complètement pourquoi certaines personnes infectées tombent gravement malades alors que d’autres ne le sont pas. »

Les recherches uniques de Habbick lui ont déjà valu un succès public et des éloges. Sa présentation au concours Three Minute Thesis (3MT) de l’USask 2024 lui a valu la première place parmi ses pairs.

L’inspiration de cette recherche est venue de la pandémie de COVID-19. Habbick a déclaré qu’il était « alarmant » de constater à quel point la COVID-19 était dévastatrice, même pour des individus apparemment en bonne santé, et a poussé Habbick à concentrer ses recherches sur un projet qui pourrait bénéficier à la personne moyenne et à ses résultats potentiels en matière de santé.

Alors que la recherche progresse suite à la COVID-19, Habbick espère pouvoir faire partie du prochain groupe de contributeurs qui feront une différence dans la recherche sur les virus et la prévention des pandémies.

« La pandémie de COVID-19 nous a appris de nombreuses leçons précieuses, notamment l’importance d’identifier les personnes les plus susceptibles de développer une forme grave de la maladie », a déclaré Habbick. « J’espère que ces recherches amélioreront notre préparation à l’émergence de futurs coronavirus. »