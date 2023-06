Jeunes hommes atteints d’un cancer de la prostate : les facteurs socioéconomiques influent sur la durée de vie

Le cancer de la prostate est généralement considéré comme une maladie des hommes âgés. Pourtant, environ 10 % des nouveaux diagnostics surviennent chez des hommes de 55 ans ou moins, et ces cancers précoces ont souvent un pronostic plus sombre. Les différences biologiques expliquent en partie l’écart. Par exemple, les cancers de la prostate précoces contiennent certaines anomalies génétiques qui n’apparaissent pas aussi souvent chez les hommes âgés atteints de la maladie.

Mais les facteurs socio-économiques jouent également un rôle important, selon nouvelle recherche par des chercheurs du Jacksonville College of Medicine (JCM) en Floride. Le fait que la pauvreté, le niveau d’éducation et d’autres facteurs régissant le statut socio-économique (SSE) influencent la survie au cancer est bien établi.

Il s’agit de la première étude à étudier comment le SSE affecte spécifiquement la survie dans le cancer de la prostate précoce. Les résultats montrent que les hommes avec un SSE plus faible ne vivent pas aussi longtemps que les patients avec un SSE plus élevé. « Ils sont plus susceptibles d’être diagnostiqués à des stades avancés », explique le Dr Carlos Riveros, médecin et associé de recherche au JCM et premier auteur de l’article.

Ce que la recherche a trouvé

Au cours de l’enquête, le Dr Riveros et ses collègues ont évalué les données de la National Cancer Database (NCD), qui est parrainée par l’American College of Surgeons et le National Cancer Institute. Le NCD capture les données de plus de 1 500 hôpitaux aux États-Unis. L’équipe du Dr Riveros s’est concentrée spécifiquement sur les données sur les résultats à long terme de 112 563 hommes diagnostiqués avec un cancer de la prostate précoce entre 2004 et 2018.

Les chercheurs ont pu déterminer les codes postaux où habitaient chacun de ces patients. Ensuite, ils ont examiné le revenu par habitant pour ces codes postaux, ainsi que le pourcentage de personnes qui y vivaient et qui n’avaient pas encore obtenu de diplôme d’études secondaires. Ensemble, les données sur le revenu et l’éducation ont servi de mesure composite du SSE pour la population de chaque code postal. Dans une dernière étape, l’équipe a examiné comment se compare la survie des patients atteints d’un cancer de la prostate précoce à travers les codes postaux.

Les résultats ont été remarquables : par rapport aux patients à SSE élevé, les hommes à SSE faible étaient beaucoup plus susceptibles d’être afro-américains et moins susceptibles d’avoir une assurance maladie. Un plus grand nombre d’hommes à faible SSE vivaient dans des quartiers ruraux et avaient un cancer de la prostate de stade IV au moment du diagnostic. Moins de patients à faible SSE ont été traités dans des centres de cancérologie à la pointe de la technologie, et moins d’entre eux ont subi un traitement chirurgical.

Après ajustement en fonction de l’âge, de la race, de l’origine ethnique, du stade du cancer, du traitement et d’autres variables, les hommes de SSE inférieur étaient 1,5 fois plus susceptibles que les hommes de SSE supérieur d’être décédés au cours d’un suivi médian de 79 mois.

Observations et commentaires

Selon le Dr Riveros, les résultats sont cohérents avec les preuves montrant que les déterminants sociaux de la santé – les conditions dans les endroits où les gens travaillent et passent leur vie – ont de larges impacts sur le risque de cancer. « De nombreuses personnes dans les régions à faible SSE ont une mauvaise alimentation depuis leur naissance », dit-il.

Les personnes à faible SSE peuvent être limitées dans leur capacité à trouver, comprendre ou utiliser des informations relatives à la santé, et par conséquent « pourraient ne pas savoir à quoi ressemble un cancer de la prostate avancé ou quand il est temps d’aller chez un médecin », explique le Dr Riveros. . Lui et ses co-auteurs ont conclu que le SSE devrait être pris en compte lors de la mise en œuvre de programmes visant à améliorer la prise en charge des patients atteints d’un cancer de la prostate d’apparition précoce.

« Cet article souligne l’importance d’aborder les questions liées à la diversité, à l’équité et à l’inclusion lorsqu’il s’agit d’optimiser les résultats pour les hommes atteints d’un cancer de la prostate », déclare le Dr Marc B. Garnick, professeur de médecine Gorman Brothers à la Harvard Medical School et Beth Centre médical des diaconesses d’Israël.

Le Dr Heidi Rayala, urologue affiliée au Beth Israel Deaconess Medical Center de Boston, et membre du Rapport annuel de la Harvard Medical School sur les maladies de la prostate comité de rédaction, est d’accord, mais ajoute que l’évaluation des facteurs sociodémographiques individuels est difficile car nombre d’entre eux sont associés à des disparités dans la couverture d’assurance. « Ce qu’il reste à savoir, c’est s’il existe des facteurs SES sous-jacents uniques qui bénéficieraient de stratégies ciblées de prévention du cancer, ou si tout cela se résume aux 10 % de la population américaine qui ne sont toujours pas assurés », dit-elle.