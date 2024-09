Jeunes étoiles Trois étoiles : Canucks contre Oilers, 13 septembre 2024

Les performances exceptionnelles de Nikita Tolopilo, Max Sasson et Jonathan Lekkerimäki, ainsi que de ses coéquipiers Aatu Räty et Arshdeep Bains, ont donné l’avantage aux Canucks face aux Oilers.

Vendredi soir à Penticton, une équipe ressemblant vaguement aux Canucks de Vancouver a facilement battu une équipe qui ressemblait vaguement aux Oilers d’Edmonton.

La Classique annuelle des jeunes étoiles est un signe que le hockey des Canucks approche à grands pas et le match de vendredi soir a donné aux fans des Canucks l’occasion d’améliorer leurs compétences en matière d’observation du hockey, comme s’il s’agissait d’un camp d’entraînement pour les yeux.

Et ces yeux ont été mis à rude épreuve.

Les espoirs des Canucks ont dominé les espoirs des Oilers dès la mise au jeu initiale, peut-être en raison de l’avantage que les Vancouverois avaient sur les Edmontoniens en termes d’expérience dans la LAH. N’eût été de l’effort remarquable du gardien des Oilers Nathaniel Day, les Canucks auraient pu s’en sortir vainqueurs de ce match. Dans l’état actuel des choses, les espoirs des Canucks n’ont pas eu de difficulté à vaincre les espoirs des Oilers 2-0.

« J’ai été impressionné par la façon dont nous avons exécuté ce que nous avons fait au cours des derniers jours », a déclaré l’entraîneur-chef des Canucks d’Abbotsford, Manny Malhotra. « Nos défenseurs ont fait un très bon travail en tuant les jeux tôt dans le match et en ne leur permettant pas d’établir une quelconque zone offensive. »

Mais le résultat du match n’est pas l’essentiel de la Classique des jeunes étoiles. Aucun point au classement n’est en jeu et aucun trophée n’est en jeu. Il s’agit plutôt d’une occasion pour les joueurs de faire leurs preuves auprès du personnel d’entraîneurs et de la direction des Canucks.

Certains joueurs chercheront à réaliser une bonne performance avant le camp d’entraînement principal dans l’espoir de faire partie de l’effectif des Canucks dans la LNH ou au moins de se mettre en position d’être rappelés rapidement. D’autres chercheront à montrer qu’ils ont écouté les commentaires qu’ils ont reçus du personnel de développement des Canucks avant de retourner au hockey junior, dans le but de décrocher un contrat dans la LNH.

Alors, qui s’est démarqué chez les Canucks vendredi soir ? Distribuons les trois étoiles des jeunes vedettes :

3 | Nikita Tolopilo

Il n’a peut-être pas eu la soirée la plus chargée devant le filet, mais Nikita Tolopilo mérite d’être félicité pour avoir réalisé un jeu blanc lors de son premier match après la pause estivale. Tolopilo a arrêté les 21 tirs auxquels il a fait face.

Le grand gardien ressemblait à s’y méprendre au protégé d’Ian Clark avec son jeu régulier, n’ayant que rarement à se déployer pour effectuer de gros arrêts. Au lieu de cela, il se trouvait constamment au bon endroit pour rendre les arrêts faciles.

« Il a joué un jeu très simple, il s’est fait remarquer », a déclaré Malhotra. « En termes de maniement de la rondelle, il nous a facilité la tâche lorsque nous sommes allés chercher la rondelle, ce qui nous a permis de soulager un peu la pression. »

Son contrôle des rebonds était également excellent et, la seule fois où ce ne fut pas le cas, il a bénéficié d’un coup de sifflet rapide des arbitres après avoir effectué un arrêt à bout portant.

Avec Arturs Silovs qui sera probablement à Vancouver pour seconder Thatcher Demko, Tolopilo devrait être le partant dans la LAH avec les Canucks d’Abbotsford. Ce fut un bon début pour lui pour renforcer sa confiance en vue de la saison.

De plus, ses nouvelles protections cette saison sont vraiment belles. Je suis fan.

2 | Max Sasson

Les Canucks croient que Max Sasson a le potentiel pour jouer dans la LNH et il l’a démontré avec une performance de premier ordre lors de son premier match à la Classique des jeunes étoiles.

Sasson a 24 ans et fait partie des espoirs les plus âgés de Penticton. Il s’est démarqué par sa vitesse tout au long du match. Il a bondi sur l’aile droite en fin de première période, puis s’est dirigé vers le filet pour tenter sa chance, mais Day l’a repoussé.

Sasson a profité de sa prochaine occasion de marquer au début de la deuxième période. Il a gardé la rondelle en 2 contre 1 et son tir initial a été de nouveau arrêté, mais cette fois, il a trouvé le rebond et l’a glissé dans le filet pour ouvrir le score.

Ajoutez à cela un jeu solide dans les deux sens et un rôle dans la feuille blanche de l’infériorité numérique et c’était exactement le type de départ dont il avait besoin alors qu’il vise à faire tourner les têtes au camp d’entraînement principal la semaine prochaine.

1 | Jonathan Lekkerimäki

Dès la première minute, Jonathan Lekkerimäki était partout en zone offensive pour les Canucks. Moins de vingt secondes après le début du match, le meilleur espoir des Canucks s’est précipité pour récupérer une rondelle en bas, a tourné plus haut et a lancé la rondelle de l’autre côté de la patinoire vers Kirill Kudryavtsev qui se trouvait à proximité pour se créer une chance de marquer.

Quelques minutes plus tard, il a détourné une passe arrière d’Arshdeep Bains sur le poteau, à quelques centimètres du but d’ouverture. Puis, deux présences plus tard, il a eu une autre chance de premier ordre, se démarquant dans l’enclave pour une passe centrale, mais le gardien des Oilers Nathaniel Day a détourné son tir.

Mais il n’avait pas fini. À six minutes de la fin, Lekkerimäki a contourné Frankie Marelli, invité des Oilers, mais il a été déstabilisé et son tir a été juste à côté.

Cela représente trois occasions fantastiques rien qu’en première période.

« Il a fait preuve d’un grand talent offensif avec Bainsy et Räts », a déclaré Malhotra. « Il s’est sorti de situations délicates et a créé des occasions de grande qualité. J’ai été impressionné par sa première prestation ici. »

Lekkerimäki a eu plus d’occasions en deuxième période. Il a été volé sur une autre passe de Räty devant, puis a frappé un tir sur réception que Day a réussi à arrêter. Sa meilleure chance de toutes, cependant, est survenue en troisième période, lorsqu’il a touché un autre poteau.

Lekkerimäki a fait preuve d’intelligence en anticipant la passe de la banque et en se faufilant derrière son défenseur pour entrer seul dans le but, puis en tirant rapidement derrière Nathaniel Day, mais il a trouvé le fer au lieu du fond du filet. La rondelle a failli toucher le dos de Day, mais la chance n’a pas été au rendez-vous.

Il n’a peut-être pas été un facteur déterminant dans le score, mais c’était une performance exceptionnelle de Lekkerimäki et c’est exactement ce que vous attendez d’un joueur prometteur. Il devrait se démarquer comme ça lors d’un tournoi de prospects.

Mentions honorables et notes en vrac

La place de Lekkerimäki au sommet du trio des Young Stars Three Stars pourrait être partagée avec ses compagnons de trio, Aatu Räty et Arshdeep Bains. Ce trio a à plusieurs reprises limité les Oilers dans la zone défensive et a créé une occasion après l’autre. Tous les trois auraient pu atterrir dans le trio des Three Stars, mais je voulais partager l’amour autour de moi.



Si l’on a eu la chance de mettre en place un sniper comme Lekkerimäki, la vision de jeu et le jeu de Räty ont pu briller. Lekkerimäki sait comment trouver la glace molle et cela a dû être paradisiaque pour Räty, qui a mis la rondelle sur son bâton à plusieurs reprises. Il y avait une alchimie évidente entre Räty et Lekkerimäki.



Bains a aussi fait bonne figure sur cette ligne, avec plusieurs occasions de marquer alors qu’il continuait à foncer dans l’enclave à la recherche de rondelles libres. Il a forcé Day à faire de superbes arrêts et a frappé la barre transversale en troisième période. Il a également fait une passe arrière fantastique pour ce qui aurait pu être un but de Lekkerimäki en première période.



Bains, Räty et Lekkerimäki forment un trio qui pourrait former la première ligne des Canucks d’Abbotsford, du moins tant qu’ils sont à Abbotsford. Ils semblent assez bons pour que les trois joueurs soient appelés à Vancouver cette saison.



Le duo de tête composé d’Elias Pettersson et de Kirill Kudryavtsev a fait la différence pour les Canucks, jouant un rôle dans la possession de rondelle dominante de la première ligne. Pettersson a annoncé sa présence tôt dans la rencontre avec une mise en échec à découvert sur Connor Clattenburg, ce qui a fait comprendre dès la première minute que gagner la ligne bleue de son côté de la patinoire ne serait pas facile.

Le gaucher Kudryavtsev a fait un travail admirable en jouant hors-jeu sur le côté droit, ce qui est une belle polyvalence à avoir à son actif. Il a créé à plusieurs reprises des avantages pour lui-même et ses coéquipiers en sautant dans la zone offensive. Défensivement, il a tué quelques jeux avec son contrôle de l’écart, mais a également été battu par Dalyn Wakely en fin de première période, un résultat clair du fait qu’il a joué hors-jeu. Autrement, Kudryavtsev a été solide.



L’autre but des Canucks est venu d’une source inattendue : Christian Felton, joueur autonome de l’université. Le défenseur défensif n’a marqué que sept buts en quatre saisons dans la NCAA, mais a donné l’avantage aux Canucks 2-0 grâce à un effort solo fantastique, s’attaquant à trois Oilers alors qu’il descendait l’aile droite, coupait vers le filet et récupérait son propre rebond avec deux Oilers sur lui.