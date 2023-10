Jeunes et vieux ramassent des pagaies et deviennent actifs au US National Mall

Nouvelles

Durée 1:23

Une parcelle du National Mall à Washington a été temporairement transformée pour accueillir plusieurs terrains de pickleball la semaine dernière, permettant aux personnes de tous âges et de tous niveaux d’expérience de participer et de s’essayer – et de pagayer – pour s’amuser. Le pickleball est actuellement le sport qui connaît la croissance la plus rapide aux États-Unis, et sa barre d’entrée basse permet aux personnes âgées de participer facilement et de maintenir un mode de vie actif.