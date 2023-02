Jeunes de la C.-B. dont le cœur a cessé d’attirer l’attention sur la prévalence de la maladie chez les femmes

Lorsque Naomi Lee, 19 ans, s’est réveillée un matin de l’été 2020 avec une douleur à la poitrine, elle s’est demandé quoi faire. Elle, ses parents et ses frères et sœurs luttaient tous contre la grippe, donc se sentir malade était normal, mais les douleurs étaient nouvelles.

Étant au plus fort de la pandémie, Lee a déclaré qu’elle savait que les chances d’obtenir un rendez-vous chez le médecin étaient faibles, mais qu’aller à l’hôpital était «trop dramatique». Pourtant, elle et sa mère ont pensé qu’il valait mieux prévenir que guérir.

Quelques heures après son arrivée aux urgences, Lee a appris qu’elle avait une myocardite, une complication rare de la grippe lorsque le virus attaque le cœur d’une personne. En quelques jours, le cœur de Lee a complètement cessé de battre.

“Heureusement, j’étais à l’hôpital et ils ont pu me mettre sous assistance respiratoire”, a déclaré Lee, réfléchissant aux choses deux ans et demi plus tard.

Pendant un petit moment, Lee s’est améliorée et elle a pu rentrer chez elle à Coquitlam, mais au fur et à mesure que l’été avançait, son insuffisance cardiaque a également diminué.

“Avec le recul, je n’ai pas eu de rendez-vous en personne à cause du COVID et lorsque les médecins appelaient, je disais que j’allais bien parce que c’est ce que je voulais ressentir. Je n’étais pas capable de comprendre ou de reconnaître que j’allais de mal en pis.

En septembre, Lee était de retour sous assistance respiratoire. Elle s’est fait implanter une pompe à piles dans son cœur comme une sorte d’ultime effort pour le sauver, mais à l’été 2021, elle a dû subir une greffe complète.

« Chaque fois que je m’arrête et que je réfléchis, je reste sans voix. J’ai le cœur de quelqu’un d’autre dans mon corps et je pense que je ne m’y habituerai jamais.

Lee a dit qu’elle était dans le déni pendant des mois après sa première visite à l’hôpital, croyant que l’insuffisance cardiaque était quelque chose de réservé aux vieillards avec des cannes, comme celle illustrée sur une brochure qui lui avait été donnée.

« Je me sentais si seul. Et je me sentais comme l’étrange – qui souffre d’insuffisance cardiaque à 19 ans ?

La Fondation des maladies du cœur affirme que peu de Canadiens savent que les maladies cardiaques et les accidents vasculaires cérébraux sont, en fait, la principale cause de décès prématuré chez les femmes – faisant 32 271 morts en 2019. Et, malgré le fait que la majorité de la recherche se concentre uniquement sur les hommes, les femmes courent en fait un plus grand risque de mourir de ces conditions. En 2019, 20 % de femmes de plus sont décédées d’une insuffisance cardiaque et 32 ​​% de plus de femmes que d’hommes sont décédées d’un AVC au Canada, selon Heart and Stroke.

Le symptôme de douleur thoracique de Lee est ce que la plupart des gens associent aux crises cardiaques, mais Heart and Stroke dit que les femmes éprouvent souvent de nombreux autres indicateurs moins connus. Cela peut inclure une gêne dans le cou, la mâchoire, les épaules et le haut du dos ou le ventre, un essoufflement et des nausées ou des vomissements.

Un manque général de sensibilisation de la part du public et des professionnels de la santé à ce sujet signifie que 50 % des femmes qui ont une crise cardiaque voient leurs symptômes passer inaperçus, selon Heart and Stroke. Il a publié un nouveau rapport décrivant les inégalités auxquelles les femmes sont confrontées dans l’accès aux soins de santé cardiaque et cérébrale mercredi 1er février, marquant le début du mois du cœur.

La fondation affirme qu’elle s’est engagée à accroître la recherche et la formation spécifiques aux femmes, ainsi que la propre compréhension des femmes des moments de leur vie où elles sont plus à risque, comme pendant la grossesse ou la ménopause.

La sensibilisation est quelque chose que Lee recherche également. Elle se souvient qu’elle s’est sentie stupide d’aller à l’hôpital pour quelque chose d’aussi mineur qu’une douleur à la poitrine, et pense que de nombreuses femmes décident probablement de ne pas y aller pour la même raison. Rendre les symptômes plus connus semble à Lee comme un moyen simple de s’assurer que davantage de femmes reçoivent les soins dont elles ont besoin.

“Peut-être que la vie d’une personne pourrait être sauvée.”

