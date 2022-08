Jeune sensation de hockey Sangita Kumari

L’équipe indienne de hockey féminin est rentrée chez elle après avoir remporté une médaille de bronze historique aux Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022, mettant fin à la disette de médailles de 16 ans du pays lors de l’événement quadriennal.

Cette médaille était particulièrement spéciale pour la jeune Indienne Sangita Kumari car il s’agissait de sa première apparition dans le prestigieux tournoi.

Interrogé sur la même chose, le joueur de 20 ans a déclaré: «C’est un sentiment spécial de rentrer chez lui avec une médaille. Il y a beaucoup de festivités chez nous. Tout le monde dans mon village est si heureux et excité, ils me disent que c’est un moment de fierté pour Jharkhand. Je pense qu’il faudra du temps pour que le sentiment d’être sur le podium s’installe.”

Parlant de jouer son premier CWG, elle a déclaré: «J’étais assez nerveuse au début, mais mes joueurs seniors ont dit qu’il était naturel de se sentir ainsi, en particulier lors d’un événement sportif multidisciplinaire. Je suis reconnaissant d’avoir leur soutien.

L’équipe indienne a lancé sa campagne Birmingham 2022 CWG avec une superbe victoire 5-0 contre le Ghana dans la poule A. Lors de leur prochain match, ils ont battu le Pays de Galles 3-1 avant de s’incliner contre l’Angleterre avec la même marge. Par la suite, l’équipe a enregistré une victoire âprement disputée 3-2 contre le Canada lors de son dernier match de phase de groupes pour terminer deuxième du groupe A et se qualifier pour les demi-finales.

L’équipe indienne a réalisé une solide performance contre l’Australie en demi-finale mais n’a pas été en mesure de vaincre ses adversaires, perdant le match par fusillade (0-3 SO) après que le match ait été à égalité 1-1 à la fin du temps réglementaire. Suite à cela, l’équipe a rebondi en battant la Nouvelle-Zélande 2-1 via Penalty Shoot-out lors du match pour la médaille de bronze.

Parlant de la défaite déchirante de l’Inde contre l’Australie en demi-finale, elle a déclaré : « Nous avons extrêmement bien joué contre l’Australie, mais, malheureusement, nous n’avons pas pu être du bon côté du résultat. En termes plus simples, ce n’était pas notre jour. Cela dit, il ne faut pas oublier les performances de l’Australie, qui ont été excellentes. Et, bien sûr, nous sommes déçus du résultat. Mais nous voulons apprendre de nos erreurs et faire mieux à l’avenir.

Sangita Kumari, originaire de Jharkhand, a pris le bâton de hockey à l’âge de sept ans et depuis lors, elle n’a jamais regardé en arrière. Au cours des dernières années, elle a été une constante dans le camp national junior, ayant participé à de nombreuses tournées internationales pour l’équipe féminine indienne de hockey junior, y compris des voyages en Espagne, en Belgique, en Australie et au Chili, ainsi qu’aux Jeux olympiques asiatiques de la jeunesse. Qualifications pour les Jeux à Bangkok en 2018. Elle faisait également partie de l’équipe indienne pour la Coupe du monde junior féminine de hockey FIH 2021 et, où elle a terminé quatrième et le match de la Pro League féminine de hockey FIH contre l’Espagne a marqué ses débuts seniors.

“Je suis chanceux d’avoir eu cette opportunité de jouer au CWG à un jeune âge. Je suis consciente que je dois continuer à travailler sur mon jeu, et avec l’aide de l’entraîneur en chef et de mes coéquipières, j’ai hâte de perfectionner mes compétences et de travailler à être un membre constant de l’équipe », a-t-elle conclu.

