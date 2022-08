Jeûne régulier lié à un COVID moins sévère : étude

10 août 2022 – Le jeûne intermittent n’était pas lié à une moindre chance de contracter le COVID-19, mais il était lié à une infection moins grave, selon les résultats d’une nouvelle étude.

L’étude a été réalisée sur des hommes et des femmes de l’Utah qui étaient, en moyenne, dans la soixantaine et qui ont contracté le COVID avant que les vaccins ne soient disponibles.

Environ 1 personne sur 3 dans l’Utah jeûne de temps en temps – plus que dans les autres États. Cela s’explique en partie par le fait que plus de 60% des habitants de l’Utah appartiennent à l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et qu’environ 40% d’entre eux jeûnent – en sautant généralement deux repas de suite.

Ceux qui ont jeûné, en moyenne, un jour par mois au cours des 40 dernières années n’étaient pas moins susceptibles de contracter le COVID, mais ils étaient moins susceptibles d’être hospitalisés ou de mourir du virus.

“Le jeûne intermittent a déjà montré qu’il réduisait l’inflammation et améliorait la santé cardiovasculaire”, a déclaré l’auteur principal de l’étude, Benjamin Horne, PhD, de l’Intermountain Medical Center Heart Institute de Salt Lake City, dans un communiqué.