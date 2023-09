Jeune Lio, le « chef d’orchestre » d’origine camerounaise qui charme la Côte d’Ivoire | Arts et culture

Assinie-Mafia, Côte d’Ivoire – Alors que le soleil se couche sur la station balnéaire d’Akoula, dans la ville balnéaire populaire d’Assinie-Mafia, à plus de 100 km à l’est de la capitale commerciale ivoirienne Abidjan, des centaines de personnes regroupées en groupes dispersés convergent frénétiquement vers la fosse de fortune de la cabine du DJ.

Nous sommes dans l’après-midi du 30 avril 2023 et ils se déhanchent au son d’un autre épisode de La Sunday, le plus grand festival de musique de Côte d’Ivoire et l’un des plus grands d’Afrique francophone.

Les rythmes contrôlants sont une gracieuseté de Lionel Obam, plus connu sous le nom de DJ Jeune Lio, co-fondateur de La Sunday et principal acteur de l’événement de la journée, dans le stand. Comme d’habitude, sa silhouette élancée porte son T-shirt blanc emblématique aux manches retroussées et un bonnet que ni la chaleur ni l’humidité ne semblent pouvoir déplacer.

À côté de lui sur le stand se trouvent l’un de ses partenaires commerciaux et collègue DJ – Charles – quelques amis et une poignée de hypemen encourageant Obam et dynamisant ses transitions en douceur des classiques du Hip Hop de la vieille école aux sons Amapiano et aux hits Afrobeats.

Au moment où Obam joue Zoblazo, le tube de 1991 de la légende ivoirienne Meiway, qui plaît habituellement au public, des dizaines de personnes se sont disposées en une procession de danse animée, agitant des serviettes blanches au-dessus de leur tête. À partir de ce moment-là, plus rien n’arrêtera la foule.

Une heure plus tard, lorsque son set se termine et qu’un autre DJ prend le relais, le personnel de sécurité de l’événement a du mal à débarrasser la salle des fêtards qui veulent plus d’Obam – et du festival. Mais il est habitué à l’attention ; c’est juste un autre jour dans la vie de l’un des musiciens les plus influents d’Afrique francophone.