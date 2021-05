Jeune joueur de l’année SFWA: Josh Doig, Lewis Ferguson, Nathan Patterson et David Turnbull en nomination | Actualités du football

Josh Doig, Lewis Ferguson, Nathan Patterson et David Turnbull ont été nominés pour le prix Scottish Football Writers Double Tree by Hilton Young Player of the Year.

Le milieu de terrain d’Aberdeen Ferguson, qui a remporté le prix en 2020, ne pourrait devenir que le troisième joueur à être nommé meilleur jeune écossais au cours des années suivantes.

Turnbull, qui a remporté le prix en 2019 à Motherwell, a connu une première saison impressionnante avec le Celtic tandis que les performances de l’arrière gauche Hibernian Doig ont attiré l’attention d’Arsenal, du Celtic et de Chelsea.

Son compatriote défenseur Patterson a disputé 14 matches avec les Rangers alors qu’ils mettaient fin à leur attente de 10 ans pour un titre en Premiership. Danny Wilson a été le dernier joueur des Rangers à remporter ce prix en 2010.

Anciens lauréats

2004: Stephen Pearson (celtique)

2005: Derek Riordan (Hibernian)

2006: Steven Naismith (Kilmarnock)

2007: Scott Brown (Hibernien)

2008: Steven Fletcher (Hibernian)

2009: Steven Fletcher (Hibernian)

2010: Danny Wilson (Rangers)

2011: David Goodwillie (Dundee United)

2012: James Forrest (Celtic)

2013: Stuart Armstrong (Dundee United)

2014: Stevie May (St Johnstone)

2015: Ryan Christie (chardon calédonien d’Inverness)

2016: Kieran Tierney (Celtique)

2017: Kieran Tierney (Celtique)

2018: Kieran Tierney (Celtique)

2019: David Turnbull (Motherwell)

2020: Lewis Ferguson (Aberdeen)

Le Celtic a besoin de 10 nouveaux joueurs pour rattraper ses rivaux de Glasgow, les Rangers, après que l’équipe de Steven Gerrard ait remporté le match d’Old Firm dimanche 4-1, a déclaré Billy Dodds.

Les Rangers ont renforcé leur statut d’équipe dominante en Écosse avec une victoire complète et divertissante de 4-1 contre le Celtic à 10 joueurs à Ibrox, les condamnant à leur plus lourde défaite dans un match Old Firm depuis 2007.

Cela a également vu les Rangers passer à moins de deux matchs d’une saison de ligue « Invincible » et a marqué la première fois que le Celtic n’a pas réussi à battre ses rivaux de la ville lors d’une campagne pour la première fois depuis 1999/00.

« Vous pouvez voir à quelle vitesse cela peut tourner », a déclaré Dodds, qui a remporté un doublé en championnat et en coupe avec les Rangers en 2000. Actualités Sky Sports.

« Les Rangers ont connu des difficultés l’année dernière et le Celtic a dominé pendant longtemps, mais les tables ont changé cette année et c’est au Celtic de trouver une solution à cela.

« Pour moi, ce sera un énorme travail de reconstruction. Les Rangers n’ont probablement besoin que d’un ou deux joueurs de plus juste pour améliorer leur équipe, mais avec le Celtic, je vous le dis, vous parlez d’au moins 8 à 10 joueurs pour eux. faites-le bien. «