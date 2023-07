Jeûne intermittent vs comptage des calories pour le diabète de type 2

25 juillet 2023 – Perdre du poids est Une part importante des soins du diabète de type 2 – cela pourrait aider abaisser la glycémie et réduire le besoin pour certains médicaments contre le diabète. Pour perdre les kilos superflus, une nouvelle recherche partagée lundi montre que le jeûne intermittent est un moyen efficace de réduire les calories pour les personnes souffrant de diabète de type 2.

Jeûne intermittent fait référence au fait de ne manger que dans un laps de temps limité. Dans cette étude, présentée à la conférence annuelle de l’American Society of Nutrition, les patients affectés à ce groupe ne pouvaient manger qu’entre midi et 20 heures chaque jour – une pratique également appelée alimentation limitée dans le temps – avec une période de grâce d’une heure. Les gens dans le restriction calorique groupe a été invité à réduire ses calories de 25% et un groupe témoin a continué à manger normalement.

Au total, les résultats ont inclus 57 personnes en surpoids et obèses avec diabète de type 2 qui ont été assignés au hasard à chacun de ces groupes.

Après 6 mois, les personnes du groupe de jeûne intermittent ont perdu environ 4,3 % de leur poids corporel – soit environ 10 livres de perte de poids pour une personne pesant 230 livres – et les personnes du groupe de restriction calorique ont perdu environ 2,5 % de leur poids corporel.