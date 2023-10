Une mère a pleuré pour défendre l’équipe de natation universitaire de sa fille jeudi lors d’une conférence de presse au cours de laquelle l’équipe a décrit ses expériences après qu’un homme a tenté de rejoindre l’équipe de natation en septembre, selon la vidéo de la conférence.

Un athlète transgenre a tenté de rejoindre l’équipe de natation du Roanoke College en septembre, provoquant des réactions négatives de la part des femmes de l’équipe de natation, et l’homme a ensuite quitté l’équipe de natation. Riley Gaines, une ancienne nageuse de la NCAA qui a nagé avec la nageuse transgenre Lia Thomas, a pris la parole lors de la conférence de presse. conférencehébergé par le Forum des femmes indépendantesaux côtés de membres de l’équipe féminine de natation de Roanoke qui ont décrit leurs expériences avec l’homme de leur équipe et d’une mère qui a décrit l’expérience de sa fille. (EN RELATION : La Cour d’appel confirme le blocage de la loi de l’Idaho interdisant aux hommes biologiques de participer à l’athlétisme étudiant féminin)

« Jamais, dans nos rêves les plus fous, nous n’aurions imaginé que la natation et le sport apprendraient à ces filles à se taire, qu’elles devraient rivaliser avec les hommes », a déclaré la mère.

L’équipe féminine de natation du Roanoke College est désormais unie et dit que ça suffit. C’est ce dont on a besoin. Toutes les filles et toutes les femmes s’unissent et défendent l’équité, la vérité et les droits des femmes. Je ne peux pas vous exprimer à quel point je suis fier de ces dames et je… pic.twitter.com/wuWfBmBKzO –Paula Scanlan (@PaulaYScanlan) 5 octobre 2023

La mère a continué, détaillant le changement de comportement de sa fille alors qu’elle s’occupait du nageur de son équipe.

«J’ai à peine reconnu ma fille après quelques semaines d’école», a déclaré la mère.

« Elle baissa la tête ; ses épaules étaient affaissées. Ce n’était pas l’enfant que j’avais envoyé au Roanoke College. C’était une jeune femme vaincue à qui on avait volé quelque chose », a poursuivi la mère.

Les nageuses ont également chacune parlé au cours de la conférence de leur expérience de devoir nager aux côtés d’un nageur.

« Chaque fois que nous essayions d’exprimer nos sentiments, nous étions mis de côté », a déclaré Kate Pearson, l’une des capitaines de l’équipe féminine de natation de Roanoke.

« Nous avons été informés que même si toute notre équipe décidait de s’unir et de ne pas nager et de souligner l’injustice qui se produit, notre entraîneur serait autorisé à avoir une équipe de natation composée d’un seul athlète », a poursuivi Pearson.

D’autres membres de l’équipe de natation ont appelé le gouvernement et la NCAA à protéger les femmes en mettant en œuvre des changements politiques qui garantiraient que les hommes ne soient pas autorisés à concourir dans les équipes masculines.

« Le conseil d’administration du Roanoke College a prévu une réunion le 3 octobre 2023 pour discuter de la politique et de la position future du Collège. Avant cette réunion, notre étudiante a retiré sa demande de participation à l’équipe féminine de natation. Avec un fort désir de consolider l’approche de notre école face à des demandes similaires à l’avenir, le conseil d’administration s’est réuni le 3 octobre comme prévu et a voté pour adopter formellement la politique de la NCAA », a déclaré un communiqué de presse du Roanoke College. déclaration sur le sujet lit.

La NCAA politique appelle à ce que la participation des athlètes transgenres soit déterminée par l’instance dirigeante nationale du sport concerné. Aquatique mondiale, l’instance dirigeante nationale de la natation a voté la création d’une « catégorie ouverte » qui inclurait les nageurs transgenres.

« Nous restons déterminés à soutenir notre communauté LGBTQ+ et nos étudiants-athlètes, qui sont tous des membres précieux de notre communauté dynamique », a déclaré Frank Shushok Jr, président du Roanoke College. dit dans un communiqué de presse.

