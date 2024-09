Jeudi soir, nous avons eu droit au Aaron Rodgers d’antan, et à la fin de l’ère des « Same Old Jets »

EAST RUTHERFORD, NJ — Aaron Rodgers est entré sur le terrain jeudi soir et la foule du MetLife Stadium a rugi, son héros conquérant arrivant à son Colisée. Ça ne s’est pas très bien passé la dernière fois, mais il n’y a pas eu une once de « c’est reparti », pas de retour aux Same Old Jets.

Pensez à ce que cette base de fans a traversé au fil des ans, bien avant que Rodgers ne se déchire le tendon d’Achille quatre jeux après ses débuts avec les Jets, lorsque tout espoir était perdu. Le sentiment de septembre dernier – la déception – n’était pas étranger à cette base de fans, même si perdre Rodgers si tôt faisait plus mal que d’habitude. L’espoir a été rare ici au cours des dernières décennies.

Les Jets n’ont pas participé aux séries éliminatoires depuis 2010. Certaines années, la plupart des fans arrêtaient de se présenter aux matchs à domicile vers novembre, voire plus tôt, et il était difficile de les blâmer. En décembre de l’année dernière, les billets coûtaient moins de 10 $. Un jeudi soir de fin 2022, l’attaque des Jets était devenue si difficile à regarder que lorsqu’un quart-arrière de l’équipe d’entraînement (Chris Streveler) a lancé sous un receveur grand ouvert pour ce qui aurait dû être un long touchdown, les fans ont applaudi l’occasion manquée comme si l’équipe venait de remporter le Super Bowl, simplement parce qu’il avait réussi une passe. Les choix de jeu étaient ennuyeux. La ligne offensive avait du mal à se protéger. Et les quarts-arrière ont été, pour la plupart, inadéquats.

Rodgers a donné de l’espoir aux Jets avant la saison dernière, et cet espoir s’est éteint sur le terrain de MetLife quelques minutes après le début de la saison. Mais ce n’est plus le cas.

Ce sont les meilleurs jours, ou du moins c’est ce que l’on ressent après jeudi soir. Les Jets sont 2-1 pour la première fois depuis 2015. Rodgers a 40 ans, mais jeudi, il se déplaçait comme il le faisait quand il avait 20 ans. Il s’est précipité pour les premiers essais, est sorti de la poche, a fait des lancers en mouvement et a complété des passes avec la pression qui pesait sur lui. Les Jets ont pris une avance de 14-3 qui aurait pu – ou aurait dû – être encore plus grande. Ils ont finalement gagné 24-3 contre une équipe des New England Patriots qui, avant la semaine 18 de l’année dernière, avait remporté 15 matchs consécutifs contre eux.

Il s’agit d’une attaque différente, menée par un excellent quarterback. Au troisième quart-temps, la foule scandait : « AA-ron ROD-gers !

« AARON RODGERS ! » @Nyjets les fans font retentir le chant 🗣️ pic.twitter.com/uljQlvE2O9 — NFL (@NFL) 20 septembre 2024

Meilleurs jours.

À la fin du match, Rodgers s’est tenu sur le bord du terrain, espérant un arrêt défensif pour pouvoir revenir sur le terrain pour la formation de victoire. Il n’y est pas parvenu, mais cela lui a quand même fait du bien de gagner.

« C’était une soirée vraiment spéciale », a déclaré Rodgers. « Tous ces chants sont vraiment significatifs. »

Rodgers a été touché à plusieurs reprises mais a réussi à revenir sans problème. Il a effectué trois courses, dont deux pour les premiers essais.

« Je ne vais pas mentir, la première fois qu’il a couru, j’ai commencé à rire », a déclaré le running back Breece Hall. « Je me suis dit : il est fou. Mais à 40 ans, le tendon d’Achille est bon, c’était bien de le voir courir. »

Rodgers a complété ses cinq passes en mouvement, selon NextGen : 11 yards à Jeremy Ruckert au premier quart-temps, 27 yards à Allen Lazard au deuxième, quatre à Ruckert au troisième, 18 autres à Ruckert au troisième et, plus impressionnant encore, une passe de touchdown de deux yards à Garrett Wilson au troisième.

« C’était génial. Je me sentais vraiment bien sur le terrain », a déclaré Rodgers. « Je me sentais bien avant le match et j’ai progressé. J’ai dit après la semaine 1 que ce serait un processus, que je continuerais à prolonger les jeux au fur et à mesure que je me sentirais plus à l’aise et c’était la première étape dans le sens où je sais que je suis capable de jouer. J’avais l’impression d’être moi-même depuis quelques années. »

G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5 G5#NEvsNYJ sur @NFLonPrime pic.twitter.com/yDB13TZbBQ — Jets de New York (@nyjets) 20 septembre 2024

Si Rodgers continue à jouer à ce niveau toute la saison, au niveau de MVP, les Jets peuvent à nouveau rêver grand. Il a complété 27 de ses 35 passes pour 281 yards, deux touchdowns et aucune interception. Bien sûr, ce ne sont plus les Patriots d’autrefois non plus – les Jets ont plus de talent. Mais les Jets ont une histoire pas si riche en échec face à des adversaires inférieurs, et un historique encore plus long de défaites contre New England.

Dès le début, il était clair que les Jets n’allaient pas se reposer sur leurs lauriers. Ils ont démarré en trombe dès le premier drive, appelant six jeux de passes consécutifs pour commencer le match. Rodgers les a rapidement amenés à la ligne des 43 yards des Patriots après trois passes complétées d’affilée et une course de cinq yards. Sur sa première passe incomplète, destinée à Mike Williams, le tackle Morgan Moses a été sanctionné pour retenue, les faisant reculer de 10 yards. Ils n’ont pas récupéré sur ce drive – cela leur semblait familier. Le reste de la soirée ne l’a pas été.

Lors de la séquence suivante, Braelon Allen a réussi trois premiers essais en courant, Rodgers a complété une passe de 11 yards à Xavier Gipson puis s’est rendu sur la ligne, a vu Lazard s’aligner en un contre un et a appelé un signal sonore pour lui donner le ballon. Lazard était tellement déterminé à donner à Rodgers son premier touchdown à MetLife qu’il a pratiquement entraîné Alex Austin avec lui, le cornerback s’accrochant à son maillot pour sauver sa vie alors qu’il s’étirait et devenait un mème.

« Quand il a lancé cette balle, je n’allais pas être arrêté », a déclaré Lazard.

Lazard était ému après le match en évoquant ce moment, un moment spécial entre deux amis proches. Rodgers s’est un jour tenu à la table des négociations pour convaincre les Packers de Green Bay de garder Lazard, un joueur non repêché plusieurs fois, puis de le faire jouer davantage. Le receveur doit sa carrière et le contrat de 44 millions de dollars que les Jets lui ont offert l’année dernière à Rodgers. Presque instantanément après avoir marqué le touchdown, Lazard, qui compte trois touchdowns en trois matchs, a couru chercher Rodgers et lui a tendu le ballon.

« C’était très émouvant, juste avec l’histoire qu’Aaron et moi avons », a déclaré Lazard. « Faire partie de ce moment était spécial pour moi, spécial pour lui et quelque chose que je n’oublierai jamais. J’ai pu lui donner mon maillot après le match, j’ai reçu mes gants que je vais emporter à la maison et c’est quelque chose que je vais montrer à mes petits-enfants. »

Les Jets sont revenus sur leur possession offensive suivante et ont conclu une séquence de 13 jeux et 91 verges avec un touchdown d’un yard de Hall. C’est à ce moment-là que les caméras ont filmé ce qui semblait être un moment gênant entre Rodgers et l’entraîneur des Jets, Robert Saleh, sur la ligne de touche. Saleh est allé le prendre dans ses bras, et Rodgers a semblé le repousser et dire quelque chose, le fusillant du regard tout le temps. Les deux insistent sur le fait que ce n’était pas un moment gênant – c’était une célébration de quelque chose dont ils ont discuté récemment, l’idée de donner à la défense des Jets une avance de deux points sur laquelle travailler.

« Ce n’était pas gênant du tout », a déclaré Rodgers. « Il n’est pas du genre à faire des câlins en général. Je ne savais pas qu’il voulait faire des câlins. Il aime faire des poussées de poitrine à deux mains. Mais il parle beaucoup de ses deux avances. C’est ce qui s’est passé. »

Il est vite devenu clair pourquoi tout le monde était si excité par cette avance de deux points. Le coordinateur défensif Jeff Ulbrich a débloqué une défense lourde en blitz, quelque chose qu’il avait la plupart du temps évité de faire en appelant les jeux pour la défense depuis 2021. Les problèmes de profondeur sur la ligne défensive, après avoir perdu l’ailier défensif Jermaine Johnson pour la saison et avec la résistance continue de Haason Reddick, ont rendu cela nécessaire. Cela a fonctionné. Les Jets ont eu sept sacs et, selon TruMedia, ont terminé avec 26 pressions totales et 14 coups au QB.

Les Jets ont dépassé les Patriots de 400 yards à 139. Ils ont réussi 10 des 15 troisièmes essais ; les Patriots ont réussi 2 des 11. Les Jets ont converti 27 premiers essais – leur plus grand nombre dans un match depuis 2021 – tandis que les Patriots n’en ont converti que 11.

La domination a été totale et les Jets ont toujours l’impression d’avoir laissé des points sur la table. Ils ont commis huit pénalités et ont été contraints de prendre deux temps morts au début du troisième quart-temps pour éviter des pénalités pour retard de jeu.

« Nous pensions gagner nos deux derniers matchs », a déclaré Hall. « Nous avions le sentiment d’avoir la meilleure équipe, le meilleur talent. J’étais content que nous ayons gagné, mais j’ai toujours l’impression que notre attaque s’est tirée une balle dans le pied alors que nous aurions pu marquer plus tôt. C’était bien, mais ce sont toujours des choses comme ça qui sont irritantes. Vous remportez la victoire, mais quand vous revenez en arrière et que vous regardez le film, vous vous dites : OK, nous ne pouvons pas faire ça si nous jouons contre un meilleur adversaire. »

Mais ces problèmes, ces pénalités, ont tué les Jets. Même lorsqu’ils gagnaient ces dernières années, c’était souvent malgré l’attaque, malgré le quarterback, et non grâce à eux.

Mais ce ne sont pas ces Jets-là, pas avec Rodgers au volant. Ce sont les jours meilleurs.

« Si l’on s’attend à une victoire, alors on va le fêter », a déclaré Rodgers. « Mais on doit s’attendre à gagner. La prochaine étape est de s’attendre à dominer. »

(Photo du haut : Al Bello / Getty Images)