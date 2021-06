Jeudi, quatre sociétés de capital-risque ont enregistré des gains d’un milliard de dollars lors de leur introduction en bourse

Jeff Tangney, PDG de Doximity à la Bourse de New York pour son introduction en bourse, le 24 juin 2021. Source : NYSE

Chaque année, la société d’investissement technologique Index Ventures envoie un sondage aux quelque 400 entreprises de son portefeuille pour voir quelles technologies gagnent le plus en popularité. Il y a environ six ans, un produit open source appelé Apache Kafka est apparu comme la prochaine grande chose. « Il était clair que cette chose était en feu », a déclaré Mike Volpi, partenaire d’Index Ventures, qui avait fait d’autres gros paris dans les logiciels open source, soutenant Hortonworks en 2011 et Elastic en 2013. Pour savoir qui était derrière la technologie, Volpi s’est tourné vers LinkedIn. Là, il a découvert que les créateurs venaient en fait de LinkedIn, où ils ont développé Kafka en interne avant de lancer une société distincte pour commercialiser la technologie. Cette société – Confluent – ​​a fait ses débuts en bourse jeudi après avoir levé plus de 800 millions de dollars lors d’une introduction en bourse. Confluent est maintenant évalué à 11,4 milliards de dollars et Index est l’un des principaux bénéficiaires.

Ce fut un grand jour pour les sociétés de capital-risque de la Silicon Valley, grâce à l’introduction en bourse de Confluent au Nasdaq et à l’ouverture de la société de technologie de la santé Doximity à la Bourse de New York. Entre les deux introductions en bourse, quatre entreprises ont enregistré des gains de plusieurs milliards de dollars. Index est le deuxième investisseur extérieur de Confluent, avec une participation évaluée à plus de 1,3 milliard de dollars. Benchmark, qui a codirigé le premier investissement de Confluent en 2014, contrôle des actions d’une valeur de près de 1,6 milliard de dollars. Doximity, un réseau professionnel de médecins, a été largement sous le radar car la société n’a pas levé de capital-risque depuis 2014. Emergence Capital a co-dirigé le premier tour et a continué à investir, amassant une participation de 15 % au moment de l’introduction en bourse. cela vaut 1,3 milliard de dollars à la clôture de jeudi. InterWest, qui a rejoint Emergence en tant que leader initial, détient des actions évaluées à plus de 1,1 milliard de dollars. Le gagnant pérenne de VC, Sequoia, est arrivé à un peu moins de la barre du milliard de dollars cette fois – sa participation dans Confluent vaut 963 millions de dollars. Morgenthaler s’est également rapproché, avec une participation dans Doximity d’une valeur de 905 millions de dollars.

Une introduction chaleureuse

Dans chaque résultat de grande entreprise, il y a généralement une combinaison de chance, de timing et de rolodex impliqués. Pour les premiers investisseurs, il existe également une volonté de miser sur des entreprises qui n’ont pas encore d’activité. Index a non seulement son sondage annuel à remercier pour son gain d’un milliard de dollars dans Confluent, mais aussi une introduction amicale du PDG de LinkedIn à l’époque, Jeff Weiner. Volpi a déclaré avoir contacté le cofondateur de LinkedIn, Reid Hoffman et Weiner, pour voir s’ils pouvaient le connecter à Jay Kreps, qui était le PDG de Confluent et l’un de ses trois co-fondateurs. Chez LinkedIn, Kreps était le responsable technique des systèmes d’infrastructure et de stockage ainsi que le co-créateur de Kafka, qui avait été adopté dans toute l’entreprise. « Jay était une figure très visible sur LinkedIn », a déclaré Volpi. « Ils le connaissaient tous personnellement. Les entreprises comptaient de plus en plus sur Kafka pour unifier tous les événements se déroulant au sein de leur entreprise, qu’il s’agisse d’une vente, d’une nouvelle commande ou d’une mise à jour de produit, afin qu’elles puissent donner un sens à de grands flux de données. Après l’introduction de Weiner, Volpi a rencontré Kreps et l’a encouragé à envisager un investissement d’Index en raison de l’histoire de son entreprise avec l’aide aux entreprises open source à un stade assez précoce. Volpi a déclaré que l’entreprise comptait environ 15 employés et aucun revenu à l’époque. Index conduit La série B de 24 millions de dollars de Confluent financement en juillet 2015, huit mois après Benchmark a mené la série A de 6,9 ​​millions de dollars. L’évaluation post-monnaie était de 149 millions de dollars, selon PitchBook, et le cours de l’action était de 96 cents. Le prix initial de Benchmark était de 20 cents pour une valorisation de 24 millions de dollars. L’action a clôturé jeudi à 45,02 $, en hausse de 25 % par rapport à son prix d’introduction en bourse. Au cours de la décennie qui a suivi le développement de Kafka, la technologie a été utilisée par environ 70 % des entreprises du Fortune 500, selon Confluent, qui compte Expedia, Citigroup, Humana et Lowe’s parmi ses clients. Alors qu’Amazon, Microsoft et Google proposent des services pour gérer les projets Kafka, Confluent est la seule entreprise à les regrouper dans une offre commerciale qui s’exécute sur tous les principaux clouds et dans les centres de données physiques. Après une journée sur le marché, Confluent est presque aussi précieux qu’Elastic, la plus récente introduction en bourse open source de Volpi. Elastic, qui est devenu public en 2018, a une capitalisation boursière de 13 milliards de dollars. Avant Elastic, il y a eu l’introduction en bourse d’Hortonworks en 2014. Celle-ci ne s’est pas si bien passée. Hortonworks était l’une des nombreuses entreprises qui tentaient de commercialiser Hadoop. Son principal rival, Cloudera, était plus gros, mais les deux brûlaient de l’argent et étaient en retard dans le cloud. Ils ont fini par fusionner en 2019 et ont accepté de vendre plus tôt ce mois-ci à des sociétés de capital-investissement dans le cadre d’un accord évalué à 5,3 milliards de dollars. « Vous comprenez mieux la mécanique à chaque fois », a déclaré Volpi. « Le cloud Confluent a été lancé et perfectionné bien plus tôt dans le cycle de vie de l’entreprise. »

Le pari du pré-revenu

Emergence génère un retour de taille similaire sur son investissement dans Doximity. Mais le chemin pour y arriver était très différent. Connu pour ses premiers paris sur les sociétés de logiciels cloud dès Salesforce et s’étendant plus récemment à Veeva, Zoom et Bill.com, Emergence recherche principalement des entreprises d’abonnement avec une traction précoce et des clients payants satisfaits.