Jeudi est le dernier jour pour le temps estival dans le nord de l’Illinois – Shaw Local

Le nord de l’Illinois a vu des températures aussi élevées que 75 jeudi après-midi – mais ne vous attendez pas au même temps anormalement chaud vendredi.

Un front froid traversant la région jeudi soir et vendredi matin entraînera une baisse des températures, selon Casey Sullivan, météorologue au National Weather Service Chicago à Romeoville.

“La température élevée dans la région sera probablement le matin, puis les températures chuteront lentement pendant la journée”, a déclaré Sullivan.

Le nord de l’Illinois peut s’attendre à des températures entre 30 et 40 degrés vendredi matin, qui tomberont dans les 30 degrés le soir, a déclaré Sullivan. Les températures de samedi grimperont jusqu’aux 30 degrés supérieurs et le comté de Will pourrait également connaître des averses, a déclaré Sullivan.

Mais samedi sera trop tôt pour les bonhommes de neige et les anges des neiges.

“Il ne semble pas que ce sera quelque chose de mesurable – juste principalement nuageux avec des averses passagères”, a déclaré Sullivan. Il y a peu de chances qu’il pleuve ou qu’il neige mardi, a déclaré Sullivan. Mais si la neige tombe mardi, ce ne sera probablement pas une quantité importante.

“Le sol est encore trop chaud”, a déclaré Sullivan.

Quelle est la température inhabituelle de 75 degrés pour le 10 novembre dans le nord de l’Illinois ? Très inhabituel, a déclaré Sullivan.

Un facteur fait sa tournée le long de South Park Road en short alors que les températures atteignent 70 degrés le jeudi 10 novembre à Joliet. (Gary Middendorf – gmiddendorf@shawmedia.com/Gary Middendorf)

L’emplacement officiel que le Service météorologique national de Chicago utilise pour mesurer la météo de la région est l’aéroport international de Chicago O’Hare, qui a également atteint 75 degrés jeudi, a déclaré Sullivan.

Soixante-quinze degrés est la température la plus élevée enregistrée à l’aéroport international de Chicago O’Hare pour un 10 novembre, et cela ne s’est produit qu’une seule autre fois, en 2020, a déclaré Sullivan.

Pour aider les résidents à se préparer pour la saison hivernale 2022-23, le Service météorologique national organise un webinaire virtuel gratuit sur la préparation aux conditions météorologiques hivernales et la formation des observateurs de 18 h 30 à 20 h le 17 novembre.

Les sujets abordés incluent la science de la météo hivernale, la sécurité, les produits du Service météorologique national et la façon de mesurer la neige et la glace. Les participants peuvent également poser des questions.

Le webinaire est ouvert à toute personne de tout âge qui s’intéresse à la météo hivernale. Pour vous inscrire, visitez meteo.gov/lot/winterspotter.