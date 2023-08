Jeudi en arrière-plan : des rumeurs aux querelles célèbres, dévoilement des chapitres controversés de la vie de Shah Rukh Khan

Jeudi : Shah Rukh Khan, également connu sous le nom de roi de Bollywood, est une figure éminente de l’industrie cinématographique indienne. Tout au long de sa carrière, il n’est pas étranger à faire la une des journaux et à être au centre de controverses. L’une des controverses les plus controversées à son sujet a été la rumeur d’une liaison avec l’actrice Priyanka Chopra en 2012. Leur prétendue relation a créé un buzz dans les médias et parmi les fans, conduisant à d’intenses spéculations et examens minutieux. Shah Rukh Khan et Gauri Khan sont les couples vedettes que tous les jeunes couples admirent, mais lorsque les rumeurs de romance entre SRK et Priyanka ont pris d’assaut le monde, tout le monde a été choqué ! Les deux stars étaient des amis très proches et leurs films fonctionnaient bien, mais après ces rumeurs, Khan et Priyanka ont commencé à s’ignorer devant le public et des sources ultérieures ont confirmé que les amis proches ne se parlaient plus maintenant. Malgré ces controverses, Shah Rukh Khan reste l’un des acteurs les plus performants et les plus influents de Bollywood. Son immense talent, son charme et son dévouement à son métier lui ont valu un énorme nombre de fans non seulement en Inde mais aussi dans le monde entier. Il continue de captiver le public par ses performances et reste une figure marquante de l’industrie du divertissement.