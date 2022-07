Jeudi de retour: quand Shilpa Shetty a allégué que son ex Akshay Kumar “l’avait utilisée et l’avait abandonnée” après deux moments avec Twinkle Khanna

Akshay Kumar aurait eu plusieurs relations avant de se marier avec Twinkle Khanna. En fait, une telle relation de Akshay Kumarqui faisait la une des journaux avant son mariage Khanna scintillante en 2001, était-ce avec Shilpa Shetty. On disait que les deux étaient très amoureux, et beaucoup s’attendaient à ce qu’ils marchent même dans l’allée. Par conséquent, leur rupture a été un choc pour beaucoup et la nouvelle de Akshay décider de se marier Scintillement à l’improviste était un choc encore plus grand, même si aucun n’était aussi choquant que ce Shilpa a prétendu plus tard être la raison de leur rupture.

Shilpa Shetty a allégué qu’Akshay Kumar l’avait doublée avec Twinkle Khanna

Selon un rapport publié dans India Today, Shilpa Shetty avait déclaré à un tabloïd de premier plan en 2000 qu’elle n’avait jamais imaginé qu’Akshay Kumar aurait pu la doubler et de plus, ce n’était pas un cas unique ou rare car elle prétendait qu’il le faisait tout au long de leur relation, alléguant que Twinkle Khanna était celle pour qui il l’avait trompée. Cependant, elle n’a pas tardé à souligner qu’elle n’était ni fâchée contre Twinkle à l’époque ni qu’elle nourrissait d’animosité envers elle maintenant, car ce n’était pas sa faute si un homme trichait. Shilpa avait souligné qu’il était inutile de blâmer une autre femme ; toute la faute incombait entièrement à Akshay.

Dans la même interview, elle a également expliqué comment l’infidélité d’Akshay l’avait affectée. “Akshay Kumar m’a utilisé et m’a commodément laissé tomber après avoir trouvé quelqu’un d’autre. La seule personne contre qui j’étais en colère, c’était lui. Mais je suis sûr qu’il va tout récupérer. Ce n’est pas facile d’oublier le passé si tôt, mais je suis contente d’avoir eu la force de passer à autre chose. Aujourd’hui, il est un chapitre oublié en ce qui me concerne. Je ne travaillerai plus jamais avec lui. Professionnellement, les choses n’ont jamais été aussi belles”, aurait-elle déclaré.