Jeudi de retour: Quand Shah Rukh Khan était prêt à prendre une balle d’Abu Salem pour Karan Johar

L’amitié entre Shah Rukh Khan et Karan Johar va loin. Ils ont été les amis les plus épais et ont donné certains des plus grands succès de Bollywood. Ils ont aussi eu leur part de hauts et de bas, mais ils sont toujours revenus plus forts ensemble. Dans un extrait de sa biographie, An Unsuitable Boy, Karan avait rappelé un incident où Shah Rukh était prêt à prendre une balle du gangster de la pègre Abu Salem lors de la libération de Kuch Kuch Hota Hain.

Dans le chapitre, Karan avait révélé qu’il avait reçu un appel de menace d’Abou Salem qui ne voulait apparemment pas que son film sorte ce vendredi. L’appel a été capté par sa mère qui a entendu la voix d’un homme lui dire : “Votre fils porte un T-shirt rouge, je peux le voir en ce moment”. Et nous allons lui tirer dessus si vous sortez ce film vendredi.

Sa mère tremblait de terreur. Elle courut vers la porte et commença à appuyer sur le numéro de l’ascenseur. Alors que Karan montait neuf étages, elle l’a traîné à l’intérieur de la pièce et lui a demandé d’appeler les flics. “Ce soir-là, mon père, Shah Rukh, les flics, Adi, tout le monde était là. Les flics nous ont conseillé : ‘Nous allons vous protéger mais vous devez y aller. Vous ne pouvez pas montrer votre peur. Vous devez avoir la première jeudi », lire l’extrait.

L’équipe a quand même eu la première mais Karan a été placé dans une petite pièce avec deux gardes de sécurité pour le protéger. Le cinéaste avait écrit qu’il avait toujours rêvé de Shammi Kapoor sortant de sa voiture pour assister à la première. Sa mère savait que Karan ne pourrait pas réaliser son rêve. Elle en a parlé à Shah Rukh. Il est ensuite entré et a traîné Karan dehors et a assuré à sa mère que rien n’arriverait à son fils.

“Shah Rukh a dit : ‘Quelles bêtises ! Je me tiens ici devant vous. Voyons qui vous tire dessus. Je me tiens juste ici. J’ai dit : ‘Non, non, non, ma mère était…’ Il a dit à ma mère : “Rien ne va arriver. Je suis un Pathan. Rien ne peut m’arriver et rien n’arrivera à ton fils. Il est comme mon frère. Rien ne va arriver.””

Et avec cet incident, Karan et Shah Rukh ont renouvelé leur amitié avec une nouvelle force et énergie et ont continué à être une source d’inspiration pour la jeune génération.