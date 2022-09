Cela fait 15 ans qu’Aishwarya Rai Bachchan et Abhishek Bachchan se sont mariés lors d’une somptueuse cérémonie à la maison Bachchan Prateeksha. C’était un spectacle à voir de voir Abhishek chevaucher le ghodi et se lancer dans une danse impromptue avec une mer de fans et les médias stationnés à l’extérieur. Et tout comme nous le voyons dans les films de Bollywood, un grand drame avait eu lieu où un petit mannequin et danseur nommé Jhanvi Kapoor avait accusé Aishwarya de lui avoir volé son “mari” Abhishek.

Le jour de leur mariage en 2007, la femme en question avait tenté de se suicider en se coupant le poignet à l’extérieur de Prateeksha à Juhu, affirmant qu’elle était incapable de supporter le mariage d’Abhishek avec Aishwarya. Elle avait dit aux médias qu’ils sortaient ensemble depuis deux ans et qu’ils se rencontraient régulièrement à Juhu. Elle avait dit qu’elle était l’une des danseuses de fond de la chanson Dus Bahane.

Non seulement cela, Jhanvi avait également affirmé qu’Abhishek avait mis du sindoor sur son front. Ajoutant à ses hautes prétentions, elle avait dit qu’elle était déjà mariée à Abhishek et qu’ils avaient prononcé leurs vœux de mariage devant leurs amis en 2006. Cependant, elle a choisi de ne pas révéler l’identité de ses amis et avait refusé de produire toute sorte de une photographie ou une preuve du mariage disant : “Quand vous aimez quelqu’un, vous n’avez pas besoin de preuve.”

Jhanvi avait même essayé de déposer une plainte contre Abhishek auprès de la police de Juhu, mais à la place, elle a été arrêtée pour tentative de suicide. Plus tard, elle a été libérée sous caution par le tribunal sur la caution de Rs 10 000.

Eh bien, c’est sûrement un sacré drame.