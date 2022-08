Jeudi de retour: quand Hrithik Roshan et Kareena Kapoor Khan mariés ont fait la une des journaux pour leur prétendue histoire d’amour

Au début de sa carrière, Kareena Kapoor Khan était liée à plusieurs de ses co-stars. L’un d’entre eux qui a fait beaucoup de bruit dans l’industrie était nul autre que le dieu grec de Bollywood, Hrithik Roshan. Les rumeurs de leur histoire d’amour ont commencé après qu’ils aient travaillé ensemble dans Kabhi Khushi Kabhie Gham (2001), Yaadein (2001) et Main Prem Ki Deewani Hoon (2003). Hrithik et Kareena avaient démenti les rumeurs lorsqu’elles avaient commencé à se répandre comme une traînée de poudre.

Lorsque la liaison s’est produite, Hrithik était déjà marié à Sussanne Khan. Certains rapports avaient suggéré que la famille de Hrithik avait dû intervenir et dire à Kareena de se tenir à distance de lui. D’autres rapports avaient déclaré que Kareena était prête à abandonner sa carrière d’actrice pour être avec Hrithik.

Au cours d’une interaction avec les médias, Hrithik avait ri des rumeurs et avait déclaré : « L’aventure avec Kareena ? (rires). C’est fini, ou quoi ? croire en de tels propos. Kareena est amie avec Suzanne. Elle connaît aussi très bien ma sœur. La seule personne pour qui je me sens mal est Kareena. Je suis un homme et de tels propos ne m’affectent pas. Elle dit qu’elle s’en fiche . Elle dit que ça va. Mais je peux imaginer à quel point sa famille doit se sentir mal.

D’un autre côté, Kareena avait dit: “Pour moi, c’était juste un problème professionnel où de telles rumeurs sont souvent entendues. Aujourd’hui, le nom est associé à Hrithik, demain quelqu’un d’autre sera là. Tant que je saurai la vérité, tout va bien. Maintenant, s’il vous plaît, laissez-moi. Je ne suis jamais intéressé par les hommes mariés et ne le serai jamais. Les hommes mariés peuvent être une menace pour ma carrière.

Hrithik et Kareena sont heureux dans leurs vies respectives. Alors que Hrithik sort actuellement avec Saba Azad après son divorce avec Sussanne, Kareena est heureusement mariée à Saif Ali Khan avec deux enfants Taimur et Jeh.