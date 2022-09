Jeudi de retour: quand Esha Deol a durement giflé Amrita Rao après que cette dernière l’ait maltraitée devant l’équipe de Pyare Mohan

Nous avons souvent entendu parler de ce dicton à plusieurs reprises selon lequel “deux actrices ne peuvent pas être amies l’une avec l’autre”. Il y a eu divers rapports sur les combats de chats de Bollywood. Alors que beaucoup de gens ne voudraient pas croire, mais certains d’entre eux étaient vraiment vrais. L’un de ces plus grands combats de chats de l’histoire de Bollywood a eu lieu entre Esha Deol et Amrita Rao sur les plateaux de Pyare Mohan.

L’incident avait eu lieu en 2006 lorsque Esha et Amrita travaillaient ensemble dans Pyare Mohan qui comprenait également Fardeen Khan et Vivek Oberoi. Bien que le film ait terriblement bombardé au box-office, c’est le combat d’Esha et Amrita qui a attiré l’attention de tout le monde.

À l’époque, il a été rapporté qu’Esha avait fini par gifler Amrita en plein visage après que cette dernière l’aurait agressée devant leur réalisateur Indra Kumar et leur caméraman. Esha a déclaré qu’Amrita était complètement hors de propos et pour protéger le respect de soi et la dignité, elle a giflé Amrita dans le feu de l’action.

“Je n’ai aucun regret car elle le méritait totalement pour son comportement envers moi à ce moment-là”, avait déclaré Esha dans une ancienne interview avec TOI. Elle avait dit qu’elle n’était pas celle qui s’emporterait si facilement car elle venait d’un milieu très cultivé et qu’il n’était pas dans sa nature de réagir de manière aussi extrême à moins d’être incitée à un haut niveau.

Esha avait en outre révélé que quelques jours après l’incident, Amrita avait réalisé son erreur et était venue la voir pour s’excuser de ses actions. Elle a accepté ses excuses et lui a pardonné. “Je me suis juste défendu pour moi et ma dignité. Elle a réalisé ce qu’elle avait fait et s’est excusée auprès de moi et je lui ai pardonné. Maintenant, tout va bien entre nous”, a-t-elle ajouté.

Eh bien, ce moyen pacifique de mettre fin à la guerre.