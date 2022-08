Jeudi de retour: lorsque la co-vedette de Saugandh d’Akshay Kumar, Shantipriya, a révélé comment Akki s’était moquée de ses genoux noirs devant 100 personnes

Il y a quelques années, l’actrice Shantipriya, qui avait fait ses débuts à Bollywood face à Akshay Kumar dans leur film Saugandh de 1991, avait rappelé comment Akki la gênait à cause de son teint foncé. Elle avait raconté l’incident au cours duquel Akshay avait passé une blague raciste sur ses genoux noirs devant près de 100 personnes. Elle a dit qu’elle avait souffert de dépression après l’incident et qu’elle voulait quitter l’industrie cinématographique.

“Après avoir travaillé à Saugandh, j’ai travaillé avec Akshay dans Ikke Pe Ikka. C’était un personnage moderne et je devais porter une robe courte. Je portais des bas avec des robes. Je me souviens comment Akshay se moquait de moi. Nous étions le tournage de la scène culminante et parce que je portais une paire de bas, mes genoux semblaient plus sombres. Outre Akshay, Pankaj Dheer, Chandani, Prithvi, Raj Sippy, le spot boy, le maquilleur et d’autres personnes étaient également présents sur le plateau ” Shantipriya a déclaré à Navbharat Times dans une interview.

Elle a poursuivi : “Il y avait environ 100 personnes. Devant toutes, Akshay a dit : “Shantipriya a de gros caillots de sang sur les jambes”. Il a répété la même chose plusieurs fois mais je ne pouvais pas comprendre. Je lui ai posé des questions sur le caillots de sang sur mes jambes et il a dit “regardez vos genoux”. J’ai été surpris quand je l’ai entendu. J’ai été choqué et gêné. Je ne savais pas comment réagir et je n’arrêtais pas de penser aux autres. C’était très inconfortable et je n’arrêtait pas de penser comment Akshay pouvait faire une telle blague devant tant de gens.”

Shantipriya a ensuite ajouté qu’Akshay était maintenant sa bonne amie et qu’elle ne se plaignait pas en racontant l’incident. Cependant, elle a dit qu’elle voulait raconter cet incident juste pour que les gens comprennent comment une blague faite sur la couleur de quelqu’un peut lui faire du mal.

Après que son interview soit devenue virale, l’actrice a rapidement précisé sur Twitter qu’Akshay ne voulait pas la blesser avec sa blague. “Je veux que ce soit clair, faire ces commentaires était la façon d’Akshay Kumar d’être ludique avec moi. Même si ses commentaires sont restés avec moi pendant un moment, je crois qu’il ne voulait pas me blesser ou me causer de la détresse. J’adore tout de son travail et je lui souhaite amour et bonne chance pour son avenir !” elle avait tweeté.