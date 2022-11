Jeudi à la Coupe du monde 2022 : Neymar, Cristiano Ronaldo et Heung-Min Son joueront avec le Brésil, le Portugal et la Corée du Sud | Nouvelles du football

Le Brésil, le Portugal, la Corée du Sud et l’Uruguay lancent leurs campagnes lors d’une cinquième journée étoilée de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

Neymar commence sa quête pour soulever la Coupe du monde et devenir un certifié Brésil légende quand ils débutent leur campagne du Groupe G à 19h contre Serbie.

Ce fut une autre semaine calme pour Cristiano Ronaldo, qui a quitté Manchester United mardi, et son le Portugal côté commencer par faire face Ghana dans le groupe H

Heung-Min Son, après avoir subi une intervention chirurgicale pour stabiliser une fracture autour de son œil gauche au début du mois, est apte à diriger Corée du Sud dans leur match d’ouverture contre Uruguay à 13 heures. La journée commence par Suisse assumer Cameroun à 10 heures.

Calendrier de la Coupe du monde – 24 novembre

Suisse vs Cameroun – Groupe G, coup d’envoi 10h

– Groupe G, coup d’envoi 10h Uruguay vs Corée du Sud – Groupe H, coup d’envoi 13h

– Groupe H, coup d’envoi 13h Portugal vs Ghana – Groupe H, coup d’envoi 16h

– Groupe H, coup d’envoi 16h Brésil vs Serbie – Groupe G, coup d’envoi 19h

Fernandes: le Portugal n’est pas distrait par Ronaldo

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



L’attaché de presse du Portugal a refusé de laisser Bruno Fernandes répondre en anglais après s’être fait poser plusieurs questions sur le départ de Cristiano Ronaldo de Manchester United



Bruno Fernandes insiste sur le fait que le Portugal est “concentré à 100%” sur la Coupe du monde malgré la distraction du départ de Ronaldo de Manchester United.

Ronaldo a déclaré que c’était “le bon moment pour un nouveau défi” après la résiliation de son contrat avec l’équipe de Premier League.

S’exprimant lors d’une conférence de presse avant le match de jeudi contre le Ghana, Fernandes a déclaré: “Nous sommes tous concentrés à 100% sur l’équipe nationale et la Coupe du monde. Nous sommes tous conscients de ce que nous devons faire.

“Nous sommes dans un championnat qui est le rêve de chaque joueur et une compétition où chaque joueur veut jouer.”

Lorsqu’on lui a demandé s’il se sentirait mal à l’aise avec son ancien coéquipier de Manchester United, Fernandes a ajouté : “Je ne me sens pas mal à l’aise, je n’ai pas à choisir un camp. Cristiano a toujours été une source d’inspiration pour moi, donc c’était un rêve venu vrai de pouvoir jouer avec lui mais on sait que rien ne dure éternellement.

“C’était bien tant que ça a duré. Nous devons respecter sa décision, que nous soyons d’accord ou non.”

L’entraîneur du Portugal, Fernando Santos, a insisté sur le fait que le sujet de la décision de Ronaldo n’avait pas été évoqué au sein du groupe, ajoutant : “C’est quelque chose qui n’a pas été discuté quand nous étions tous ensemble. La conversation n’a pas eu lieu à aucun moment, pas même de lui. (Ronaldo).”

Le Brésil savoure l’étiquette “favoris”

Image:

Neymar reste l’affiche du Brésil





Le Brésil n’a aucun problème à être le favori pour remporter la Coupe du monde et gérer la pression doit être naturel pour ses joueurs, selon l’entraîneur-chef Tite.

“La pression est naturelle. Le Brésil a la plus grande histoire du football et avec cet héritage vient toujours la pression”, a-t-il déclaré.

“Nous avons certains des joueurs qui attirent le plus l’attention des médias au monde, donc nous le prenons naturellement, c’est notre rêve de gagner une Coupe du monde. La pression est inévitable.”

Image:

Une image de Neymar s’affiche sur les gratte-ciel de Doha





Le Brésil a remporté la Coupe du monde cinq fois, un record, et Tite a déclaré qu’il n’était pas de sa responsabilité que le Brésil n’ait pas remporté le tournoi depuis 20 ans.

Il a déclaré qu’il ne pouvait être responsable que des quatre dernières années, son seul cycle complet depuis la défaite du Brésil contre la Belgique en quart de finale en Russie en 2018.

“En Russie, nous n’avions que deux ans pour réparer l’équipe et je suis venu à la rescousse. Maintenant, c’est différent parce que j’ai eu l’opportunité de construire l’équipe comme je le voulais”, a déclaré Tite.

“C’est pourquoi mon sentiment aujourd’hui est complètement différent de celui d’il y a quatre ans. Je ne suis pas si nerveux parce que tout le travail a été fait.”

“Nous ne ciblerons pas Son”

Image:

Heung-Min Son portera un masque de protection noir lors des matchs de la Corée du Sud à la Coupe du monde





L’entraîneur uruguayen Diego Alonso a réfuté les suggestions selon lesquelles ses joueurs cibleraient la vulnérabilité de Son autour de son visage.

“Il est difficile de répondre à votre question”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse d’avant-match. “La question concerne Son et nous avons le plus grand respect pour Son, mais ils ont d’autres footballeurs et sont très bien entraînés avec un onze de départ exceptionnel.

“Le seul avantage que nous ferons ici, c’est notre football. Nous essaierons d’être meilleurs qu’eux et d’utiliser nos joueurs, pas d’utiliser les difficultés de l’autre équipe.”

Alonso a également salué ses joueurs comme les “meilleurs du monde” alors qu’ils visaient un improbable troisième succès en Coupe du monde.

“Les joueurs uruguayens sont les meilleurs au monde, ils nous défendent contre vents et marées”, a-t-il déclaré. “C’est l’outil le plus important dont nous disposons, c’est le sentiment que les joueurs uruguayens ont, comment ils s’identifient, le sentiment d’appartenance qu’ils ont.

“Quand je dis que les joueurs uruguayens sont les meilleurs du monde, c’est parce que ce sont mes joueurs. Les joueurs uruguayens respectent l’équipe, c’est pourquoi ils sont les meilleurs.”

Yakin: C’est la meilleure équipe suisse de tous les temps

Le sélectionneur suisse Murat Yakin a déclaré mercredi que l’équipe nationale actuelle était la “meilleure qui ait jamais existé” et qu’elle était déterminée à atteindre les dernières étapes de la Coupe du monde au Qatar.

La Suisse est sortie de la phase de groupes lors de trois de ses quatre derniers tournois, ne manquant qu’en 2010.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



YouTuber Thogden pense que Ronaldo sera le “plus gros flop de la Coupe du monde”



Yakin, qui a pris les rênes l’année dernière après la course de la Suisse aux quarts de finale de l’Euro 2020, a prédit que le pays aurait sa meilleure performance à n’importe quelle Coupe du monde au Qatar, où il affrontera également le Brésil et la Serbie dans le groupe G.

“Je pense que nous voyons la meilleure équipe nationale suisse qui ait jamais existé”, a déclaré Yakin. “Nous nous sommes beaucoup améliorés et maintenant nous voulons écrire l’histoire. Nous ne sommes pas seulement ici pour participer. Nous sommes ici pour gagner et nous voulons passer au tour suivant.”

Nouvelles de l’équipe

Heung Min Son sera suffisamment en forme pour figurer pour Corée du Sud lors de leur match d’ouverture de la Coupe du monde contre l’Uruguay.

L’entraîneur-chef Paulo Bento a confirmé que l’attaquant de Tottenham jouera avec le masque de protection noir qu’il porte à l’entraînement depuis qu’il a subi une fracture autour de l’œil gauche lors d’un match de Ligue des champions contre Marseille le 1er novembre.

Alors que Son jouera pour la Corée du Sud et affrontera son coéquipier de Tottenham, Rodrigo Bentancur, son coéquipier en Premier League. Hee-Chan Hwang manquera en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Image:

Darwin Nunez devrait être apte pour l’Uruguay





Défenseur de Barcelone Ronald Araujo pourrait être impliqué pour Uruguay après une blessure à la cuisse et Liverpool Darwin Nunez devrait se débarrasser du petit coup à la cheville qu’il a subi à l’entraînement cette semaine.

L’entraîneur de la Serbie, Dragan Stojkovic, garde espoir sur la forme physique de l’attaquant Aleksandar Mitrovicqui a raté les deux derniers matchs de Fulham en Premier League avec un problème de pied.

“Au cours des quatre ou cinq derniers jours, il a travaillé avec l’équipe”, a déclaré Stojkovic. “La bonne nouvelle est qu’il ne ressent pas la douleur dans la zone où il s’est blessé.”

Le patron de la Serbie a déclaré l’ailier de la Juventus Philippe Kostic était incertain avec un problème musculaire.

Statistiques Opta : l’Uruguay va-t-il mettre fin aux malheurs du match d’ouverture ?