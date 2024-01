Jeudi (25/01) audience sportive : LSU-SC, pas NBA, en tête de la soirée

Marquant une étape importante pour le basket-ball universitaire féminin, un affrontement entre les deux derniers champions nationaux a été l’événement sportif le plus regardé d’une soirée incluant la NBA sur la TNT.

Le match de basket-ball universitaire féminin LSU-Caroline du Sud de jeudi a attiré en moyenne 1,56 million de téléspectateurs sur ESPN, derrière Iowa-Ohio State sur NBC le week-end dernier (1,86 million) en tant que match féminin de saison régulière le plus regardé depuis que Stanford a mis fin à la séquence de 90 victoires consécutives d’UConn en 2010. (2,11M). La rivalité LSU-Caroline du Sud représente deux des trois premiers alors que leur match du dimanche du Super Bowl de l’année dernière était en moyenne de 1,47 million sur ESPN.

La victoire des Gamecocks, qui a culminé avec 2,1 millions de téléspectateurs, a généré la plus grande audience sportive de la journée et a dominé de 12 % (1,38 million) le match de saison régulière NBA Celtics-Heat sur la TNT. L’audience a plus que doublé UConn-Tennessee dans la même fenêtre l’année dernière (656K).

La déroute des Celtics contre le Heat a diminué de 15 % par rapport aux Knicks-Celtics lors de la même nuit de janvier de l’année dernière (1,64 M). (Par rapport à la soirée équivalente de la saison dernière, qui présentait un match revanche des Warriors-Celtics NBA Finals, l’audience a chuté de 43 %, passant de 2,44 millions.)

Le dernier verre des Kings-Warriors s’est élevé en moyenne à 1,39 million, en hausse de 9 % par rapport aux Mavericks-Suns de la même soirée de l’année dernière (1,28 million). (Par rapport à Nets-Suns à la date équivalente de la saison dernière, l’audience a augmenté de 12 %, passant de 1,24 million.)

(Comme ce n’est pas une surprise étant donné les données démographiques plus jeunes de la NBA par rapport au basket-ball universitaire, les matchs de la NBA étaient les principaux événements sportifs de la journée chez les adultes de 18 à 49 ans avec un 0,48 et un 0,45 dans ces démos. Caroline du Sud-LSU avait un 0,32 dans la démo. .)

En dehors du basket-ball, l’événement sportif phare de la journée a été Jannik Pécheur’je suis bouleversé par Novak Djokovic dans une demi-finale masculine de l’Open d’Australie. Le match, qui avait une introduction directe depuis LSU-Caroline du Sud, a attiré en moyenne 760 000 téléspectateurs, soit une hausse de 79 % par rapport à Stefanos Tsitsipas-Karen Khachanov l’année dernière (425K).

Plus loin dans la liste, le programme court féminin des Championnats américains de patinage artistique comptait en moyenne 358 000 personnes sur USA Network, soit une hausse de 48 % par rapport à l’année dernière (242 000). Le deuxième tour de l’événement du PGA Tour à Torrey Pines a réuni en moyenne 280 000 personnes, en baisse de 16 % par rapport aux 335 000 de l’année dernière. Le basket-ball universitaire masculin a atteint 270 000 pour San Francisco-Gonzaga sur ESPN2 (-21 %), précédé par SMU-North Texas à 181 000 (+15 %).

Audience sportive du jeudi 25 janvier