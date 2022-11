Jeu vidéo financé par les États-Unis pour “ inoculer ” les enfants contre les fausses nouvelles – chien de garde – News 24

Des techniques de modification du comportement ont été utilisées dans un jeu financé par le Département d’État, a-t-on affirmé

Le département d’État américain a financé un jeu vidéo avec un message anti-populiste visant à apprendre aux enfants à reconnaître “désinformation,” selon des documents publiés jeudi par la Fondation pour la liberté en ligne (FFO). Le jeu, “Cat Park”, est en cours de déploiement dans le monde entier, les ambassades américaines demandant de le diffuser dans les écoles et les organisations communautaires.

Dans une note envoyée le 31 octobre à tous les postes diplomatiques américains dans le monde, le département d’État a encouragé le personnel à « promouvoir », « faire connaître » et “organiser des événements spéciaux de déploiement” pour ‘Cat Park’, un jeu développé par un studio néerlandais et financé par le ‘Global Engagement Center’ (GEC) du Département d’Etat.

Le jeu démontre “comment les titres sensationnels, les mèmes et les médias manipulés peuvent être utilisés pour faire avancer les théories du complot et inciter à la violence dans le monde réel”, lire le mémo, qui a été obtenu par America First Legal et rendu public par la FFO.















Les joueurs jouent le rôle d’un utilisateur de médias sociaux menant une campagne populaire contre la construction d’un parc pour chats, faisant tourner des complots sur le fait que le parc est un projet élitiste pour la classe supérieure de la ville. Lorsqu’il est révélé que la campagne est secrètement financée par un milliardaire, les joueurs doivent alors corriger le “fausses nouvelles” qu’ils ont diffusés auparavant au nom du parrain.

La note indique que ‘Cat Park’ s’appuie sur “théorie de l’inoculation” recherche du « Social Decision-Making Lab » de l’Université de Cambridge. En exposant virtuellement les joueurs à “désinformation,” le jeu se construit “résistance cognitive” à elle “dans le monde réel,” a expliqué le département d’État.

Des articles de recherche publiés par le laboratoire de Cambridge ont exploré des techniques visant à mettre fin à la dissidence sur des sujets tels que le changement climatique et Covid-19, et “coup de coude” conservateurs américains à accepter les points de vue libéraux.

« Cat Park » est le deuxième jeu que le GEC a développé avec l’argent des contribuables américains. “Harmony Square”, sorti après l’élection présidentielle américaine de 2020, voit les joueurs devenir « Officier en chef de la désinformation », attiser les divisions dans un quartier « obsédé par la démocratie ».

“Harmony Square” a été promu dans les écoles britanniques avec l’aide du Cabinet Office du Royaume-Uni, ainsi qu’en Ukraine, en Lettonie, en Irak et en Arabie saoudite. « comme un outil pédagogique stratégique pour contrer la désinformation », le mémo lu.

Les deux jeux sont conçus pour être déployés et redéployés selon les besoins des États-Unis. « Dans la perspective des élections locales, les missions américaines… pourraient encourager les gens à se faire vacciner contre la désinformation en jouant [these games]”, les documents indiqués.