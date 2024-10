Jeu vidéo Black Ops 6 – Firstpost

C’est un grand jour pour les passionnés de jeux vidéo, notamment « Call of Duty: Black Ops 6 » de Microsoft, dont la sortie mondiale est prévue aujourd’hui, le 25 octobre. Les fans du monde entier de cette saga de jeux vidéo, sortie pour la première fois en 2003, attendent cette nouvelle version.

Cependant, les fans koweïtiens de ce jeu devront attendre plus longtemps. En effet, les autorités de ce petit pays riche en pétrole l’ont interdit car il se déroule pendant la guerre du Golfe de 1990 et en raison de son portrait du défunt dictateur irakien Saddam Hussein.

Mais pourquoi cela a-t-il conduit à l’interdiction du jeu vidéo populaire ? Nous vous obtenons les réponses.

Pas de Call of Duty au Koweït

Bien que le Koweït n’ait pas officiellement annoncé une interdiction formelle du jeu vidéo, les développeurs Activision ont confirmé dans un communiqué que Call of Duty: Black Ops 6 ne serait pas disponible au Koweït.

« Toutes les précommandes au Koweït seront annulées et remboursées au point d’achat d’origine », a indiqué la société. « Nous gardons espoir que les autorités locales reconsidéreront leur décision et permettront aux joueurs du Koweït de profiter de cette toute nouvelle expérience de la série Black Ops. »

Quand PA a contacté le ministère des Médias du Koweït pour un commentaire, il n’y a eu aucune réponse. Cependant, la décision d’interdire le jeu s’aligne sur le fait qu’il présente des visuels de la guerre du Golfe de 1990 et de Saddam Hussein.

Le logo de Microsoft et une scène d’Activision « Call of Duty – Modern Warfare » sont présentés sur cette photo. Image de fichier/PA

L’interdiction « officieuse » du jeu a suscité de nombreux commentaires de passionnés. Un analyste du jeu a déclaré au Nouvel Arabe: « La décision de bloquer ce jeu peut sembler théâtrale car les gens trouveront des moyens d’acheter ce jeu s’ils le veulent vraiment, que ce soit via VPN ou en payant un prix plus élevé sur le marché noir. Ce qui est plus intéressant ici, c’est la motivation des autorités à bloquer un jeu se déroulant dans ce qui fut une période traumatisante pour le Koweït : la guerre du Golfe. « Le Koweït, à ce jour, a du mal à s’impliquer dans ce moment précis de l’histoire, pour le meilleur ou pour le pire. »

Cette interdiction apparente intervient alors que le jeu se déroule en partie dans la guerre du Golfe des années 1990 et suit les agents de la CIA combattant aux États-Unis et dans la région de l’Asie occidentale. Les bandes-annonces du jeu montrent des champs de pétrole en feu – un triste rappel pour les Koweïtiens qui ont vu les forces irakiennes mettre le feu à leurs champs, causant d’importants dégâts écologiques et économiques.

Le jeu présente également des visuels de plusieurs dirigeants mondiaux de l’époque tels que Margaret Thatcher, Bill Clinton et Saddam Hussein. L’ancien drapeau à trois étoiles de l’Irak apparaît également sur les images du match. De plus, la section multijoueur populaire du jeu comprend ce qui semble être une fusillade dans le désert du Koweït, appelée Scud en hommage aux missiles soviétiques tirés par Hussein pendant la guerre.

La guerre du Golfe et le Koweït

Guerre du Golfe est un sujet particulièrement sensible pour le Koweït et évoque plusieurs mauvais souvenirs pour la population du pays.

Le 2 août 1990, l’Irak dirigé par Saddam Hussein envahit le Koweït, dans le but apparent d’acquérir les importantes réserves de pétrole de ce pays et d’étendre la puissance irakienne dans la région. Cela a conduit à une guerre du Golfe qui a duré près de sept mois et qui a coûté la vie à des milliers de personnes.

On estime que jusqu’à 100 000 personnes sont mortes, cinq millions ont été déplacées et plus de 200 milliards de dollars de biens ont été endommagés pendant la guerre. On rapporte que pendant l’occupation du Koweït, les troupes irakiennes ont lancé une campagne systématique de pillage, de viol, de torture, de meurtre et de vol au Koweït. La guerre du Golfe a également entraîné l’utilisation à grande échelle de mines terrestres par l’Irak. On estime que 1,65 million de mines ont été retirées.

Des Marines américains posent à côté d’une fresque représentant le président irakien Saddam Hussein, à la périphérie de la ville de Nassiriya, dans le sud de l’Irak. Après sept mois de combats, les forces dirigées par les États-Unis ont vaincu l’Irak lors de la guerre du Golfe. Image de fichier/AFP

La guerre du Golfe a également conduit la moitié de la population du Koweït à fuir le pays. Alors que beaucoup sont rentrés en 1991, les non-ressortissants, en particulier les Palestiniens, n’ont pas eu le droit de revenir.

La guerre a pris fin en février 1991 après le retrait des forces irakiennes du Koweït après la défaite des forces de la coalition dirigée par les États-Unis. Il s’agissait de la plus grande alliance militaire depuis la Seconde Guerre mondiale, la majeure partie de la puissance militaire provenant des États-Unis, de l’Arabie saoudite, du Royaume-Uni et de l’Égypte.

Pas la première polémique pour Call of Duty

Call of Duty, lancé en 2003, est un jeu de tir à la première personne se déroulant dans divers conflits de l’histoire récente. Il a rapporté des millions de dollars au fil des ans, mais a également suscité son lot de controverses.

Plus tôt, Call of Duty : Modern Warfare II incluait une mission ciblant un chef militaire iranien nommé « Ghorbrani ». Cela a touché l’Iran, car cela ressemblait à l’assassinat réel du général iranien Qassem Soleimani. Cela a conduit à une interdiction officieuse du jeu à Téhéran.

En 2021, Activision a essuyé des critiques pour une scène de Call of Duty : Vanguard’s Zombies, dans laquelle des pages du Coran, le livre sacré islamique, étaient éparpillées sur le sol. À l’époque, de nombreux utilisateurs des réseaux sociaux avaient appelé au boycott du jeu, qu’ils qualifiaient d’islamophobe. Le studio basé aux États-Unis a présenté ses excuses et supprimé le contenu.

Depuis sa première version en 2003, Call of Duty a rapporté des millions de dollars. Cependant, il a également été au centre de nombreuses controverses, de nombreux pays l’interdisant même. Image du fichier/Reuters

Le Pakistan a également interdit Call of Duty: Black Ops II en 2013 après avoir montré que l’agence de renseignement du pays, l’Inter-Services Intelligence (ISI), soutenait Al-Qaïda et d’autres groupes terroristes.

Le jeu était également interdit en Chine. Cela s’est produit après que la bande-annonce de Call of Duty Black Ops : Cold War présentait des séquences documentaires historiques réelles, notamment celles des manifestations de la place Tiananmen en 1989.

Call of Duty a été critiqué pour la première fois en 2009 en Russie en raison de la mission « Pas de Russie » dans le jeu. La mission du jeu est devenue controversée car elle permettait aux joueurs de participer à une attaque terroriste dans un aéroport russe, tuant des civils.

Il a été critiqué par beaucoup comme étant « absurde » et les autorités russes l’ont censuré en raison du niveau élevé de violence du jeu.

