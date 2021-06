Jeu vidéo : 5 technologies qui le rendent toujours plus réaliste

L’industrie du jeu vidéo a connu des améliorations massives en moins de dix ans. Le but des développeurs : le rendre toujours plus réaliste et, de fait, immersif. Les innovations technologiques n’ont cessé de se multiplier ces dernières années afin de rendre l’expérience de jeu encore plus intense pour le joueur. Tour d’horizon des technologies qui rendent le jeu toujours plus réaliste.

Toujours plus de réalisme

Les expériences de jeu réalistes et immersives sont de plus en plus populaires, ce qui explique que les efforts des développeurs se concentrent à rendre le jeu toujours plus réel. Cette tendance au réalisme s’observe dans les jeux vidéo de type aventure comme Assassin’s Creed ou encore Tomb Raider, dans lesquels la reproduction architecturale des villes traversées par les héros se veut pointue. Elle s’observe également dans les jeux de casino en ligne, tels que les jeux de table où le réalisme des tables de jeu a son importance pour immerger pleinement le joueur dans l’ambiance casino. Les jeux de blackjack et de roulette virtuels sont assez proches tant dans les règles du jeu que dans l’esthétisme des jeux tels qu’ils se pratiquent dans les casinos physiques. Des plateformes telles que VegasSlotsOnline référencent un large éventail de jeux de table les plus plébiscités des joueurs selon leur niveau de qualité et la simplicité de leur utilisation. Comme les jeux de casino offert sur la plateforme sont gratuits, l’expérience de ces jeux réalistes et immersives peut être testée sans aucun risque. Après cela, les jeux peuvent être joués en argent réel dans un casino en ligne.

Le streaming

Pour améliorer l’immersion, certains jeux ont choisi de se développer en streaming. Pour ce faire, la session de jeu a lieu en direct et est conduite par un animateur. Il ne s’agit là pas d’une intelligence artificielle mais bien d’une personne physique qui édicte les règles du jeu en direct. Une version en ligne du jeu de rôle Donjons et Dragons est ainsi animée par un meneur de jeu. Cette tendance du streaming pour optimiser l’expérience immersive du jeu se retrouve également dans les jeux de table de casinos en ligne équipés de la technologie streaming. Ces jeux de table sont, en effet, menés par un croupier professionnel avec lequel le joueur peut interagir.

La réalité augmentée

La RA se propose de combiner fiction et réalité, jeu vidéo et environnement réel du joueur. Le jeu Pokémon Go en est sans doute une des illustrations les plus parlantes. Via son smartphone, son ordinateur doté d’une caméra ou les lunettes Snap, dont news-24 vous parlait dans un récent article, le joueur peut interagir avec des éléments virtuels dans son environnement. Dans Pokémon Go, il doit rechercher et capturer des Pokémon placés autour de lui, affronter des ennemis dans Harry Potter : Wizards Unite ou encore collectionner les dinosaures dans Jurassic World Alive et combattre des zombies dans The Walking Dead : Our World.

La réalité virtuelle

La réalité virtuelle vient encore accentuer cette tendance à l’immersion du joueur et au réalisme du jeu. Dans ce cas, le joueur se trouve dans un environnement virtuel à 100% avec lequel il peut interagir exactement comme il le ferait avec son environnement réel. Pour jouer à ces jeux, il faut disposer d’équipements spéciaux : casque, manettes ou encore gants qui aident le joueur à s’immerger dans cet environnement vidéoludique. Selon une récente étude menée par le CNC, 40% des Français l’auraient déjà expérimenté au moins une fois dans leur vie. Parmi eux, 97% ont apprécié l’expérience et 93% la considèrent comme une nouvelle façon d’aborder la culture et les loisirs.

Le ray tracing

Autre technologie qui a permis de renforcer le réalisme des jeux vidéo : le ray tracing. Il est sur toutes les lèvres des développeurs depuis plusieurs années : il s’agit d’une méthode graphique de travailler la lumière afin de faire apparaître des “rayons de lumière” sur une image de synthèse. Le but est d’imiter la réflexion de la lumière sur les objets. Une des avancées les plus récentes dans ce secteur est la possibilité de calculer le ray tracing en temps réel dans un environnement 3D pour renforcer le niveau du réalisme du jeu à un instant donné. Les nouvelles consoles PS5 et Xbox Series X utilisent cette technique d’affichage. Les jeux Metro Exodus, Control ou encore Call of Duty : Modern Warfare sont déjà compatibles avec cette technologie.

La reconnaissance faciale

Dans des jeux vidéo de type jeux de rôle, c’est possible d’utiliser cette technologie pour créer un avatar à son image. Epic Games, l’éditeur du célèbre jeu vidéo Fortnite a récemment acquis la société Hyprsense, qui permet la création d’avatars numériques expressifs. Le but : retranscrire en temps réel les émotions des joueurs et leur permettre de jouer avec un personnage à leur image.

Pour immerger un joueur dans son environnement, un jeu se doit d’être réaliste. Pour ce faire, des technologies innovantes sont apparues ces dernières années afin de rendre le jeu vidéo toujours plus réaliste. Streaming, reconnaissance faciale, réalité augmentée et virtuelle, 3D ou encore Ray Tracing se sont développés pour rendre le monde virtuel toujours plus convaincant.