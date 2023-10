Mais Jordan se dit convaincu qu’il sera en mesure d’éviter de devenir le dernier républicain à être rejeté par une conférence de plus en plus divisée, où les frustrations restent élevées après que huit législateurs républicains se sont joints aux démocrates pour évincer McCarthy et que le chef de la majorité Steve Scalise a abandonné sa propre candidature à la présidence. moins de 48 heures après qu’une majorité de la conférence l’a choisi comme prochain chef.

« Nous pensons que nous allons en obtenir 217 », a déclaré Jordan dans une brève interview.

Mais certains de ses partisans le poussent publiquement à essayer d’enfumer publiquement ses opposants en forçant un vote à la Chambre la semaine prochaine, même s’il n’a pas les voix, alors qu’ils tentent d’exercer une pression publique contre ses sceptiques. Pendant ce temps, d’autres exhortent leurs partisans à inonder les lignes téléphoniques des dizaines de résistants d’ici le début de la semaine prochaine. Jordan, à qui on a demandé s’il prendrait la parole s’il n’avait pas 217 voix, n’a pas exclu cette possibilité, prédisant plutôt qu’il y parviendrait.

La Jordanie « devrait lutter jusqu’au bout. Le statu quo tentera de reculer dans les prochains jours. Si une bande de réappropriateurs du déficit et de bureaucrates de l’establishment de la défense veulent se battre, alors continuez », a déclaré le représentant Chip Roy (R-Texas).

Et la représentante Anna Paulina Luna (R-Fla.) dans un tweet vendredi soir qui semblait destiné aux adversaires de Jordan a ajouté : « Vous voulez faire 15 rounds ? Bien. Faisons-le. Sur le plancher. … Vous voulez expliquer à vos électeurs pourquoi vous avez bloqué Jordan ? Alors apporte-le.

Cette stratégie a suscité des réactions dans d’autres coins de la conférence, qui ont averti qu’ils y verraient une tentative d’intimidation des récalcitrants qui ne soutiennent pas la Jordanie.

« Que se passe-t-il lorsque Jordan nous force à nous mettre à terre pour essayer de nous faire pression et que tout d’un coup nous ne nous présentons pas et que Hakeem Jeffries prend la parole parce qu’il voulait être un tyran ? » a demandé un républicain de la Chambre.

Alors que la plupart des Républicains sont absents de la ville jusqu’à lundi soir, Jordan travaille au téléphone pour tenter d’influencer certains de ses dizaines de récalcitrants qui ont signalé leur opposition au législateur de l’Ohio lors d’un scrutin secret et anonyme. Il a également délégué des alliés tout au long de la conférence pour mener des actions de sensibilisation en son nom.

« Nous allons parler à des collègues », a déclaré Jordan. « [And] nous avons beaucoup de collègues qui nous aident à passer des appels. Parler avec les membres.

Certains de ces alliés ont été aperçus quittant son bureau vendredi soir après la journée dramatique des conférenciers, notamment les représentants Scott Fitzgerald (R-Wis.), Darrell Issa (R-Calif.) et Mike Carey (R-Ohio). Le représentant Austin Scott (R-Ga.), qui s’est présenté contre Jordan pour le poste de président, s’est également engagé à essayer d’aider certains de ses partisans à soutenir le républicain de l’Ohio.

Jordan a également rencontré vendredi soir un législateur républicain considéré comme un vote clé : le représentant Mike Lawler, l’un des républicains du district de Biden les plus vulnérables de la conférence. Lawler est resté discret quant à son soutien à Jordan, et les porte-parole du républicain de New York n’ont pas répondu à une demande de commentaires sur sa position.

Mais il existe un scepticisme latent au sein de la Chambre républicaine quant à la capacité de Jordan, qui a gravi les échelons du parti en tant que lanceur de bombes conservateur mais qui est devenu un allié clé de McCarthy, sera capable de convaincre un grand nombre de centristes, de partisans de Scalise et d’autres.

« Je pense qu’il va avoir de sérieux problèmes pour obtenir les chiffres », a déclaré le représentant Mario Diaz-Balart (R-Fla.), qui a voté contre Jordan vendredi et a signalé qu’il était peu probable qu’il le soutienne sur le terrain.

Le représentant Greg Murphy (RN.C.) a déclaré que Jordan devrait disposer de quelques jours pour voir s’il pouvait rassembler suffisamment de soutien, mais a ajouté que « tout est sur la table » alors que le GOP essaie de trouver son prochain orateur.

« C’est peut-être quelqu’un qui est tolérable pour tout le monde », a déclaré Murphy. « La question est de savoir comment rassembler une bande de chats. »

Et plusieurs républicains ont indiqué qu’ils maintenaient leur vote « non » sur la Jordanie, notamment les représentants Mike Rogers (Républicain de l’Alabama), John Rutherford (Républicain de Floride) et Carlos Gimenez (Républicain de Floride). Gimenez et Rutherford font partie d’une coalition de législateurs qui tentent de récupérer le marteau de McCarthy – alors même que le républicain californien soutient Jordan.

« Je ne suis pas d’accord pour permettre à Matt Gaetz et aux sept autres de gagner en nommant leur personne comme orateur », a déclaré Rutherford aux journalistes vendredi.

« Le président Jordan a clairement indiqué qu’il souhaitait unir la conférence afin d’adopter les projets de loi attendus par le peuple américain en donnant à Israël les ressources dont il a besoin pour détruire le Hamas, sécuriser la frontière et réformer la FISA. Il a hâte de travailler avec l’ensemble de la conférence pour y parvenir lorsqu’il sera orateur », a déclaré le porte-parole de Jordan, Russell Dye.

Une partie du défi de Jordan réside dans la profonde frustration des partisans de McCarthy et Scalise, qui ont l’impression que certains partisans du républicain de l’Ohio ont fait pression sur les deux hommes, même s’ils avaient le soutien de la majorité de la conférence dans leur quête pour amener Jordan à la présidence. Et le couronnement de la Jordanie suscite la consternation car, selon certains législateurs républicains, cela récompenserait cette stratégie radicale.

« Lorsque vous récompensez un mauvais comportement, vous en obtenez davantage. … Ce n’est pas vraiment la faute de Jim. Mais le fait est que nous récompensons les personnes qui ont enfreint les règles et n’ont pas soutenu Steve, ce qui signifie que mon vote n’a pas compté lorsque j’ai voté pour Steve », a déclaré le représentant Don Bacon (R-Neb.), qui a noté que Jordan lui avait tendu la main.

Il pourrait également y avoir un risque politique pour les républicains vulnérables sous une présidence jordanienne, par rapport à Scalise ou à une autre alternative moins connue, alors que les démocrates se préparent à faire de la Jordanie un repoussoir politique s’il remporte la présidence.

Le président du caucus, le représentant Pete Aguilar (démocrate de Californie), qui avait fait partie du comité restreint enquêtant sur l’insurrection du Capitole, a déclaré aux journalistes que la Jordanie était une « menace pour la démocratie ».

« Les Républicains de la Chambre ont l’intention de redoubler d’efforts et ont choisi de nommer Jim Jordan, un négationniste virulent des élections », a déclaré Aguilar. « Un homme dont la rhétorique et l’esprit partisan ont fomenté l’attaque du 6 janvier contre ce même bâtiment, à ces mêmes marches. »

Katherine Tully-McManus, Daniella Diaz et Olivia Beavers ont contribué à ce rapport.