Jeu Hunters bientôt disponible sur mobile, Nintendo Switch; Teaser officiel lancé

Star Wars aura bientôt un nouveau jeu. La franchise a annoncé son nouveau jeu pour smartphones et Nintendo Switch lors de l’événement Nintendo Direct hier. Il a dit que le jeu Star Wars: Hunters sera développé par Zynga et Lucasfilm Games et qu’il s’agira d’un jeu de combat d’arène compétitif pour Nintendo Switch. « Star Wars: Hunters rassemblera les joueurs pour s’engager dans des batailles multijoueurs passionnantes en équipe, mettant en vedette un large éventail de nouveaux personnages distinctifs de Star Wars », indique l’annonce de Star Wars.

Le jeu se déroule après la chute de l’Empire galactique dans la série Star Wars. Star Wars: Hunters connectera les joueurs en temps réel pour combattre dans des paramètres d’arène inspirés du lieu emblématique de Star Wars. D’après ce que la franchise a dit, il semble que Star Wars: Hunters sera un jeu Battle Royale similaire à Call Of Duty Mobile et PUBG Mobile. « Star Wars: Hunters s’inspire des histoires et des décors classiques de Star Wars, mais avec une apparence et une sensation différentes de tout ce que nous avons fait auparavant », a déclaré Douglas Reilly, vice-président de Lucasfilm Games.

Star Wars: Hunters sera un jeu gratuit sur les trois plates-formes – Nintendo Switch, Apple App Store et Google Play Store plus tard cette année. La franchise a déclaré que les utilisateurs de Nintendo Switch n’avaient pas besoin d’un abonnement en ligne pour télécharger et jouer au prochain jeu Star Wars: Hunters. Star Wars a même lancé un petit clip teaser pour le jeu, faisant allusion au type de graphismes que les utilisateurs peuvent attendre du prochain jeu Star Wars.

On ne sait pas si Star Wars: Hunters prendra en charge le jeu multiplateforme, ce qui signifie que nous ne savons pas si les joueurs de smartphone pourront jouer contre / avec des joueurs Nintendo Switch. Plus de détails sur le jeu sont attendus dans les mois à venir.