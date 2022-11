Jeu en ligne des deux côtés des touches de balle Amboy-LaMoille-Ohio course au match pour le titre – Shaw Local

Si des matchs de football sont gagnés et perdus dans les tranchées, il n’est pas étonnant que les Clippers Amboy-LaMoille-Ohio jouent pour un championnat d’État à huit vendredi soir.

Un jeu de ligne solide a été la clé de la saison stellaire des Clippers, les aidant à surmonter la perte de leur quart-arrière partant – et seul senior – pendant six semaines en facilitant un jeu au sol qui a conduit à un record de 10-2 et une course profonde à travers les séries éliminatoires pour la deuxième saison consécutive.

Et les séries éliminatoires ne vont pas plus loin que cela, car Amboy affrontera West Central invaincu pour le championnat d’État de l’Illinois 8-Man Football Association au Monmouth College.

« C’est une bonne chose de s’entraîner une semaine de plus. Il fera peut-être froid, mais nous allons travailler fort », a déclaré le centre junior Trey Payne. “C’est un sentiment formidable, car vous pouvez jouer pour un championnat d’État – et peu de gens peuvent dire qu’ils ont fait cela.”

Ces Clippers sont à la recherche du deuxième titre d’État du programme – l’autre est venu en 1984 – et sont arrivés à ce point grâce à un jeu en ligne punitif des deux côtés du ballon.

À l’attaque, les grands garçons à l’avant ont ouvert la voie au rusher de 1000 verges Landon Whelchel (169 rushes, 1386 verges, 17 TDs) et au rusher de 800 verges Quinn Leffelman (115 rushes, 838 verges, 15 TDs), ainsi que 820 verges au sol et 327 verges par la passe pour Tucker Lindenmeyer, qui est de retour pour les trois matchs éliminatoires après que le deuxième étudiant Eddie Jones ait admirablement rempli les six dernières semaines de la saison régulière.

“Nous sommes très fiers lorsque nous voyons les verges que nos gars mettent en place”, a déclaré Payne. “Vous ne pouvez pas vraiment faire cela si vous n’avez pas une bonne ligne offensive, donc ce sont aussi nos chantiers.”

L’ailier junior Brennan Blaine croit que non seulement le jeu de ligne a été excellent toute la saison, mais il a été encore meilleur lors des trois victoires en séries éliminatoires. Depuis une défaite de 68-30 contre West Central lors de la semaine 9, les Clippers ont remporté des victoires en séries éliminatoires de 48-0 contre Blue Ridge, 30-28 contre Milford-Cissna Park et 54-22 contre St. Thomas More.

“Les entraîneurs nous ont dit à chaque match que nous avons joué, à la fois lors de la visite la veille et juste avant les matchs, ils disent toujours:” Si nous voulons gagner ce match, nos cinq premiers vont devoir contrôler le ligne de mêlée’ – et je pense que la plupart du temps, nous l’avons fait, et c’est pourquoi nous avons si bien réussi cette année », a déclaré Blaine. “Surtout ces deux derniers matchs contre Milford et St. Thomas More, je pense que notre ligne a joué aussi bien que nous l’avons fait toute la saison, et c’est pourquoi Whelchel affiche de grands chiffres et Quinn a eu de grands matchs.”

Trey Payne d’Amboy célèbre un touché dans les dernières secondes de la première mi-temps contre St. Thomas More lors de leur demi-finale d’État I8FA le week-end dernier au port. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Les juniors Ian Sundberg et Landon Montavon s’alignent à côté de Payne aux postes de garde, et son camarade de classe Vincent Zembruski assure le blocage à l’autre extrémité en face de Blaine. Bien que Blaine soit un bloqueur sur de nombreux jeux, il est également l’un des meilleurs receveurs à huit cette année, avec 40 attrapés pour 1 094 verges et 19 touchés.

Sundberg dit que ce ne sont pas seulement les compétences et la technique que les joueurs de ligne des Clippers apportent à la table, mais aussi leur capacité à bien travailler ensemble et à trouver leur rythme rapidement à chaque match.

“Il y a eu des hauts et des bas, mais quand nous trouvons notre rythme et ce que nous pouvons faire sur la ligne, c’est bien”, a déclaré Sundberg. « Exécuter nos pièges de puissance avec Quinn Leffelman donnant un coup de pied à la fin et Zembruski pour le secondeur central et moi traversant le trou a été une grande partie de notre jeu de course. Je crois en Trey et ses capacités de blocage, nous avons Montavon qui pousse à l’intérieur pour les trous ou à l’extérieur pour ces pouvoirs intérieurs. Brennan, moi et lui, pendant le match de Milford, nous avions une bonne double équipe contre l’un de leurs tacles, et cela nous a aidés à les comprendre.

L’entraîneur-chef Scott Payne – l’oncle de Trey – dit que la ligne offensive est l’unité qui fait avancer les Clippers chaque semaine, et c’est l’une des raisons pour lesquelles il aime recevoir le coup d’envoi d’ouverture à chaque match et mettre son attaque sur le terrain en premier.

“Notre ligne offensive nous donne le ton”, a-t-il déclaré. «Nous aimons toujours essayer de prendre le ballon en premier et de faire bouger le ballon et de prendre un rythme. Notre ligne offensive vient de sortir et commence à ouvrir les trous, et nos arrières courent fort et sont capables de traverser de très bons trous. Cela commence bien pour nous.

“Notre ligne des deux côtés a fait un excellent travail toute l’année pour ouvrir les trous offensivement, et défensivement, ils ont fait du bon travail pour boucher les trous et permettre à nos secondeurs de gratter et de remplir. Je ne pourrais pas être plus heureux avec le groupe d’enfants que j’ai qui joue des deux côtés du ballon.

Sundberg et Montavon occupent les postes de plaqueur défensif, et Blaine est un ailier défensif. Leffelman joue l’autre point final, et l’objectif est simple pour la ligne défensive d’Amboy : perturber autant que possible l’attaque adverse jouer et jouer pour laisser les secondeurs et les arrières défensifs faire des jeux.

« Fondamentalement, nous nous contentons de pousser et de créer le chaos en arrière-plan afin qu’ils ne puissent pas exécuter une option, ou nous pouvons obstruer ces trous pour le pouvoir intérieur et le pouvoir extérieur », a déclaré Sundberg. “Nous pouvons faire des trous pour que nos secondeurs puissent passer à travers pour faire ces tacles dans le champ arrière et arrêter ces jeux.”

Vincent Zembruski d’Amboy attrape une passe de Tucker Lindenmeyer pour un touché contre Milledgeville lors de leur match de la semaine 3 au port. (Earleen Hinton/Shaw Media)

Aussi importante que soit l’attaque dans le match à huit, Blaine pense que c’est la défense d’Amboy qui a été la plus grande clé du succès des Clippers cette saison – en particulier les grands garçons dans les tranchées.

« Je pense que nous avons l’une des meilleures lignes défensives de l’État. Nous contrôlons vraiment les choses, et nos secondeurs peuvent venir combler les trous quand ils en ont besoin. La ligne défensive fait juste son travail et permet aux autres gars de faire des jeux », a déclaré Blaine. “Et pendant tout le match, le simple fait de battre la ligne offensive de l’autre équipe fait beaucoup. Au quatrième quart, souvent, leurs joueurs de ligne sont à genoux et se lèvent lentement. Je pense que le simple fait de les battre tout au long du jeu aide beaucoup.

Aussi forts qu’ils aient été à l’avant défensivement, les Clippers savent qu’ils ont les mains pleines avec la solide ligne offensive de West Central dans le match pour le titre de l’État. Le front Heat a ouvert la voie à 5 527 verges au sol et 90 touchés cette saison, dirigé par le tailback de tous les États Kaiden Droste, qui s’est précipité pour 3 095 verges et 55 touchés; il a 11 matchs de plus de 100 verges au sol, neuf matchs de plus de 200 verges et cinq matchs de plus de 300 verges.

Le quart-arrière Mason Carnes a couru pour 1 000 verges et 18 touchés et lancé pour 488 verges et cinq scores, et l’arrière Parker Meldrum a 850 verges et 10 touchés au sol.

«West Central a un jeu de course vraiment réussi, et cela est dû en grande partie à sa ligne. Ils ont une très bonne ligne, l’une des meilleures de l’État », a déclaré Blaine. «Ils ont de grands gars à l’avant qui peuvent bien se déplacer. Nous allons juste devoir travailler dur pour jouer contre cela, juste jouer à leur intensité et jouer à leur niveau.

L’entraîneur Payne dit que la clé sera ses gars à l’avant et leur capacité à prendre des blocs, à boucher des trous et à ne pas permettre aux joueurs de ligne de West Central d’accéder au deuxième niveau et de mettre la main sur les secondeurs d’Amboy.

Blaine et Sundberg pensent tous les deux que le facteur vengeance jouera en faveur d’Amboy, et ils pensent tous les deux que les Clippers sont une meilleure équipe jouant un meilleur football maintenant qu’ils ne l’étaient lors du match de la semaine 9.

“Nous avons soif de victoire cette fois, et nous sommes vraiment prêts à les rejouer”, a déclaré Sundberg.

“Je pense que tout ira bien,” ajouta Blaine. “Nous n’avions pas Tucker, et je pense que nous sommes une équipe différente de celle que nous étions lorsque nous les avons affrontés la semaine 9, donc je pense que le match sera un peu meilleur cette fois-ci.”