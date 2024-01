Jeu en 4 points : l’entraîneur Cal est réinitialisé après sa défaite en Colombie

Eh bien, c’était nul. Il n’y a pas d’autre façon de le dire, et certainement pas de le faire tourner. Le Kentucky avait enregistré des chiffres offensifs historiques avant de se heurter à la scie circulaire qu’est la défense de Lamont Paris en Caroline du Sud. La meilleure équipe de basket-ball n’a inscrit que 62 points en Colombie, avec 40,3 % de tirs sur le terrain et 30,8 % sur trois avec seulement sept passes décisives au total. Et les choses sont restées problématiques de l’autre côté, permettant à 79 points de devenir la première équipe de l’histoire de l’école à en accorder au moins 77 dans chacun des six premiers matchs SEC d’une saison des Cats.

Indiscipliné en défense, égoïste en attaque, dépassé physiquement des deux côtés. Juste une recette pour un désastre, ouvrant la voie à la deuxième véritable perte de route consécutive du Kentucky.

John Calipari dit qu’il lui faut 24 heures pour se remettre des pertes, et son émission sur appel mercredi soir mettez-le juste autour de cette marque. Qu’a-t-il dit sur la façon dont les choses se sont déroulées en Colombie et quelle est la prochaine étape pour les Cats ? Décomposons-le ce soir sur 4-Point Play.

Soyons physiques

Calipari a reçu des appels après le match d’amis entraîneurs demandant ce que la plupart d’entre nous pensaient : qu’est-il arrivé à cette équipe ? Où est passée l’infraction ? Pourquoi leur identité a-t-elle changé en un rien de temps ?

Eh bien, c’est ce qui arrive lorsque les jeunes équipes se heurtent à l’adversité. Ils reviennent et toutes leurs mauvaises habitudes transparaissent. Ils prouvent que les habitudes qu’ils ont bâties ne le sont pas dominant habitudes encore. La Caroline du Sud n’a été que la première équipe à vraiment l’exposer.

« Ce que ce jeune groupe ne comprend pas, c’est qu’on peut perdre le match en une minute et demie. En faisant trois ou quatre jeux d’affilée, ça passe à 11″, a déclaré Calipari. « Jouer en Caroline du Sud, c’était un peu comme lorsque j’entraînais contre (John) Chaney (à Temple). Ils étaient si délibérés que si vous descendiez 11 ou 12, c’était un problème. Mais si tu as en haut 10, 12 et 15, c’était un problème pour eux à cause de leur façon de jouer. Ils devraient sortir de leur zone de confort, jouer plus vite. Mais ils ont bien joué. Je veux dire, ils ont tiré.

Le plus gros problème : le physique. Le Kentucky n’a tout simplement pas réagi aux coups de poing dans la bouche. C’est la priorité n°1 lors des entraînements du reste de la semaine avant le voyage de l’équipe en Arkansas.

« Ils nous ont malmenés physiquement. C’était comme des hommes contre des garçons. … Alors, que pensez-vous que je ferai demain et vendredi à l’entraînement ? dit-il, reconnaissant que les choses seront physiques. “Nous avons des choses sur lesquelles nous devons travailler, c’est une autre leçon.”

A quoi cela pourrait-il ressembler ? Il a dit qu’à l’époque de l’UMass, les écrans se transformaient en exercices d’Oklahoma. Si vous ne faisiez pas tomber votre gars du sol, l’entraînement était arrêté et toute l’équipe courait. Si vous étiez soumis à un contrôle et « vous n’avez pas renversé ce fils d’arme » ? Vous l’aurez deviné, “nous courons”.

Adou Thiero pourrait jouer en Arkansas

L’entraînement va être difficile jeudi et vendredi, Calipari promettant une leçon d’apprentissage avec les Cats sur la gestion du jeu physique. Cela pourrait devenir plus difficile et plus physique avec un ajout potentiel au mix.

Jouant pour la dernière fois le 21 décembre à Louisville, Adou Thiero a raté sept matchs consécutifs pour le Kentucky. Est-ce qu’il sera huit heures ? Pas s’il s’entraîne le reste de la semaine. Il fera son retour prévu si tel est le cas.

« Si Adou (Thiero) s’entraîne pendant deux jours, alors il jouera ce week-end. Je ne pense pas que nous ayons eu notre effectif complet un seul jour cette année », a déclaré Calipari. “… Adou, nous l’aurons s’il s’entraîne deux jours.”

Cela survient après que l’entraîneur Cal ait remis en question son absence en Caroline du Sud après avoir « dunk des balles et tout ça » à l’entraînement la semaine dernière. Il a prévenu que si les choses s’éternisent, il pourrait ne pas avoir de place garantie dans la rotation à mesure que les choses se resserrent. “Tu ferais mieux de revenir ici et de te battre”, a-t-il ajouté.

Message reçu.

Le Kentucky pourrait-il devenir zone ?

Calipari a dit à Zvonimir Ivisic de ne pas aller là-bas et recréer le film de samedi contre la Géorgie à ses débuts. « Joue, » lui dit-il. Et il a montré du bon, du mauvais – ce à quoi s’attendre pour un gars jouant sa première semaine de basket-ball universitaire.

«Ils ont été physiques avec lui, ils lui ont mis le gars de 275 livres. Il est un peu en retard défensivement, en termes de positionnement et là où il doit être, toutes ces choses. … Je vais probablement m’asseoir avec Z et dire simplement : « Écoutez, je vais vous donner quelques coups pour jouer, mais j’ai besoin que vous rattrapiez ce truc défensif. Encore une fois, nous sommes à quelques arrêts, à quelques jeux – le gars s’est retourné et a dunké sur lui, juste pour pouvoir tenir bon. Mais il était bon.

Une réponse potentielle au maintien d’Ivisic sur le terrain – et peut-être à certains des problèmes défensifs de l’équipe en général ? Vous voudrez peut-être vous asseoir pour cela.

Zone.

«J’ai travaillé sur certaines zones, nous pouvons en ajouter et en sortir, surtout avec Z. Et vous me regardez et dites: ‘Il ne jouera jamais à la zone.’ Eh bien, si Z ne peut pas garder comme il le faut et que nous voulons le jouer, vous le mettez au milieu d’une zone. Dites simplement : « Tu ne croiras pas ça, gamin. Soyez juste vraiment grand. Soyez 7-2. Et donc j’aime juste demander des comptes aux gars.

Le Kentucky est tombé au n ° 98 de l’efficacité défensive de KenPom après la défaite. La zone est-elle la réponse ?

Les Razorbacks forceront les duels

La zone pourrait être en préparation pendant certaines périodes, mais les Cats feraient mieux d’être prêts à se défendre. C’est ainsi que joue l’Arkansas, forçant des opportunités d’isolement pour tenter de vous battre en tête-à-tête.

« Laissez-moi vous dire que le jeu sera à 50 % en tête-à-tête. Donc, si vous ne pouvez pas garder – boum, boum, boum – il essaie de vous dépasser et de marquer. Tirez sur trois, stepback, layups – c’est comme ça qu’ils jouent. Et dans ce bâtiment, ils tirent. Dans ce bâtiment, ils sont bons », a déclaré Calipari à propos d’Eric Musselman et des Razorbacks. «… Ils ont beaucoup d’espace pour jouer, Muss gère de bonnes choses pour eux, crée des isolations. Ils sont bons. Ils sont bien entraînés, tout comme l’équipe contre laquelle nous avons joué hier soir. Nous devons faire preuve d’une énergie incroyable sur la route et mettre tout le monde sur les talons.

Le Kentucky n’a pas été aussi connecté que l’entraîneur Cal le souhaiterait pour son équipe. Il espère que le revers suscitera un changement – ​​une confrontation avec la réalité pour les jeunes Cats.

« Une crise apporte du changement, vous rassemble », a-t-il déclaré. « Vous permet de compter les uns sur les autres et de compter les uns sur les autres, en sachant que les choses ne fonctionneront pas de cette façon. »