On a demandé à des milliers de supporters s’ils avaient l’intention de snober la nouvelle ligue de plusieurs milliards de dollars fondée par 12 clubs en Europe – et même sur les marchés lucratifs en dehors du Royaume-Uni et des États-Unis dans lesquels les patrons espéraient puiser, plus des deux tiers. des gens ont dit qu’ils éviteraient les propositions tant décriées.

La ligue avait pour objectif de capitaliser sur l’énorme appétit pour le football en Asie et dans d’autres régions, mais seulement environ un fan sur cinq a déclaré qu’il serait prêt à regarder des joueurs comme Chelsea, Manchester United, Barcelone et la Juventus s’affronter dans le cadre de la plans très controversés soutenus par JP Morgan.

Dans une découverte qui n’est pas surprenante compte tenu des manifestations qui ont eu lieu à l’extérieur des stades à travers l’Angleterre après l’annonce de la ligue dimanche, RunRepeat a révélé que 83% des personnes au Royaume-Uni ignoreraient la nouvelle compétition extrêmement lucrative malgré l’implication de la principale Premier League. clubs tels que Manchester City, Liverpool, Tottenham et Arsenal.

« C’est une grande menace et nous devons lutter très dur contre elle. » Le manager de Southampton, Ralph Hasenhuttl, confirme qu’il est opposé à la proposition de Super League européenne, affirmant que si les fans se réunissent pour la boycotter, cela ne réussira pas.#SaintsFCpic.twitter.com/pcU1bZlszg – PA Dugout (@PAdugout) 19 avril 2021

Voir @John_W_Henry 73-76-77-78-81-84-01-05-19REAL Les coupes d’Europe font notre histoire. Nous n’avons PAS besoin et ne voulons pas de la Super League.Boycott Super League. pic.twitter.com/WNEyV7OCc3 – Liverpool actu France (@LiverpoolActuFR) 18 avril 2021

Il y avait plus d’espoir aux États-Unis, où seulement 43% des gens ont déclaré qu’ils boycotteraient la ligue et 35% ont admis qu’ils étaient indécis.

Désireux d’attirer de nouveaux acheteurs, le président du Real Madrid, Florentino Perez – qui a abandonné ses entretiens avec les médias programmés et subit une énorme pression après que l’idée qu’il a menée se soit effondrée – avait averti que la diminution du nombre de téléspectateurs mettait le jeu en péril.

Le plus triste, c’est que si la Super League européenne passe, bien que nous disions tous que nous la boycotterions et que nous ne la regarderions pas, quand elle arrivera réellement, 98% d’entre nous la regarderaient toujours à cause de l’intrigue et de voir les meilleurs footballeurs. dans le monde 🙄 – Eddie (@Eddie_NUFC) 18 avril 2021

La Super League est arrivée à un moment où les fans ne pouvaient même pas menacer de boycotter les matchs, les stades ont été vides presque toute la saison. – Sir Badt (@diminki) 19 avril 2021

« Le public diminue et les droits diminuent et il fallait faire quelque chose », a insisté le milliardaire de 74 ans, ajoutant que les jeunes n’étaient pas intéressés par le jeu dans son format établi. « Nous sommes tous ruinés. La télévision doit changer pour que nous puissions nous adapter. »

En plus de gagner ces fans indécis aux États-Unis, les organisateurs auraient cherché à convaincre la proportion beaucoup plus faible de fans internationaux des clubs impliqués qui avaient l’intention de ne pas donner de préavis au produit.

Twitter de football: nous boycotterons tous les matches. Nous ne regarderons pas. * 5 minutes après que xhaka marque en super série * Arsenal ft: Pas question que xhaka (1) ait plus de buts en super ligue européenne que Neymar (0).#européensuperleague – Ra (@Rameshgurjar_) 19 avril 2021

Je ne veux pas devenir existentiel mais c’est honnêtement vrai. Les gens se plaignent pourtant si la ligue se produit, ce sera un énorme succès car tout le monde la regardera inévitablement. – Yung Kodak (@Yung_kodak_) 19 avril 2021

« Il y a un noyau solide de fans qui resteront fidèles à leur équipe, peu importe qui ou où ils jouent », ont déclaré les chercheurs, soulignant qu’un tiers des supporters des fondateurs en dehors des pays du club ne boycotteraient pas la ligue.

Cela aurait donné à Perez et à ses co-organisateurs un énorme potentiel de revenus, bien que la réaction des supporters à un message publié par Chelsea sur les réseaux sociaux à propos de leur match de Premier League mardi, que de nombreux lecteurs ont utilisé pour pilonner les plans et même souhaiter la défaite de leur club. , a montré l’ampleur et la force du sentiment sur le projet condamné.

Que cette Super League ait lieu ou non, nous devons tous boycotter les « Big Six » jusqu’à ce que ces propriétaires avides soient partis. Il est temps de reprendre le match. pic.twitter.com/BQK3gdoerW – Le sportif (@TheSportsman) 19 avril 2021

Quand la Super League commencera, je regarderai chaque match. Je ne peux pas mentir que je boycotterais. – Tawie (@Bla_Taw) 19 avril 2021

« Quand vous n’avez pas de revenus autres que la télévision, vous dites que la solution est de faire des matchs plus attrayants que les fans du monde entier peuvent voir avec tous les grands clubs », a fait valoir Perez, ajoutant que la ligue avait conclu qu’elle serait en mesure de « soulager » ses pertes à travers la nouvelle ligue, avec de nombreux clubs très endettés.

L’intrigue de Perez est en lambeaux moins de 72 heures plus tard, les six clubs anglais faisant des démarches pour se retirer et le reste des participants devrait suivre.

Si la ligue devait être revue à l’avenir, le manque d’intérêt montré par l’étude suggère qu’un coup de maître en marketing pourrait être nécessaire pour persuader de nombreux fans de changer d’avis.