Jeu de volaille ! Un rover de la NASA repère un “canard” sur Mars

Cette histoire fait partie Bienvenue sur Marsnotre série explorant la planète rouge.

Daffy, c’est toi ?

Nous n’avons pas encore trouvé de microbes sur Mars, encore moins d’animaux de taille normale, mais nous avons certainement trouvé beaucoup de roches qui nous rappellent les créatures de chez nous. Nous pouvons maintenant accueillir un rocher en forme de canard chéri vu par le rover Curiosity de la NASA pour accompagner les découvertes précédentes d’un poissonun chatet un bout.

Le rover a initialement cassé le rocher fin octobre avec sa caméra montée sur mât. Nous profitons d’une version colorisée de la roche grâce aux yeux perçants de processeur d’images Andrea Luck. La chance a partagé la drôle de formation sur Twitter mardi.

Le rover a photographié le rocher à un angle parfait pour qu’il ressemble à un canard flottant dans l’eau et tournant la tête pour regarder par-dessus son dos. La NASA a trouvé des tremblements de mars sur la planète rouge, mais c’est peut-être le premier exemple d’un marsquack.

Le canard martien échoue au test classique “s’il marche comme un canard, parle comme un canard” car il ne marche pas, ne parle pas et ne nage pas. Il est juste assis là, étant un rocher, jouant avec notre imagination.

Curiosity a été occupé à explorer une incroyable zone pittoresque du cratère Gale plein de formations sauvages et merveilleuses. Les scientifiques s’intéressent aux minéraux salés qui s’y trouvent et à ce qu’ils leur disent sur l’histoire de l’eau de la planète. Le rover recherche des signes de molécules organiques alors qu’il étudie si Mars aurait pu être autrefois habitable pour la vie microbienne.

Curiosity est en résidence sur Mars depuis 2012, fournissant des données scientifiques exceptionnelles et des images captivantes de la planète inhospitalière. Il n’y a peut-être pas de canards sur Mars, mais au moins il y a un rocher de canard, et cela vaut la peine d’être célébré. Musique suggérée pour la bande originale : I Want a New Duck de Weird Al Yankovic.